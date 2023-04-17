一堆人沒脫口罩！醫神解「戴緊緊」4原因　網認：超中肯

▲即日起搭乘大眾交通運輸工具，民眾可不必配戴口罩。（圖／CTWANT提供）

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台灣防疫大鬆綁！自今（17）日起，不論外出或搭乘大眾交通運輸工具，民眾均無需配戴口罩，不過上路首日仍見許多人口罩戴緊緊。對此，ICU醫師陳志金點出「4大不脫罩」原因，讓網友看完點頭如搗蒜。

指揮中心日前拍板，鑒於國內新冠疫情逐漸趨緩，自4月17日起開放搭乘大眾運輸免戴口罩，室內場所由民眾自主決定，不過像是醫療照護機構、救護車等指定場域，仍需全程配戴口罩，另呼籲出現發燒或呼吸道症狀、免疫低下與年長者、人潮聚集處，建議戴上口罩防護。

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對此，醫師陳志金今日在臉書發文表示，大眾運輸工具「口罩解禁」上路首日，還是看見多數民眾緊戴口罩，他點出「4大不脫罩」原因，第一、出門來不及化妝；第二、家裡庫存太多了；第三、不想被人家看到Monday Blue；第四、因為愛戴，才會受人愛戴。

貼文曝光後，引起網友紛紛留言表贊同，「被阿金醫師全猜到」、「習慣了！不戴覺得怪怪的」、「現在沒戴口罩，就感覺像裸體上街」、「沒化妝的時候口罩真的很好用」、「拿下口罩照了鏡子發現還是戴著好了」、「沒錯沒錯，家裡口罩還有半年庫存⋯」、「空氣品質不好還是要戴口罩有安全感。」

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