年輕妹生日躺加護病房！3護理師超默契悄悄準備　她和男友泛淚

▲陳志金和護理師們一起幫躺在病床上的壽星慶生。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，三名護理師得知一名年輕女病人生日，竟都悄悄準備蛋糕，結果病房內出現三個蛋糕，「病人、她的哥哥、男友眼眶都泛著淚。」

陳志金在臉書說，他15日早上查完房，專科護理師傳簡訊告知，當天是某某床的生日，這是一位年輕女生，因騎車發生車禍造成腦出血，慶幸的是人清醒，「聽護理師說，她本來今天約好朋友要去烤肉慶祝的，今年生日卻要在加護病房過，心裡一定很難過。」

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「不過，我們護理師真的很貼心，不只注意到了，也幫她準備了小蛋糕，邀我一起幫她唱生日歌。」陳志金表示，「我們當然不能點蠟燭，是用筆燈，結果竟然三位護理師都有悄悄準備，然後，就出現三個蛋糕，病人、她的哥哥、男友眼眶都泛著淚。」

▲▼三名護理師超有默契，各準備一個生日蛋糕，結果就出現三個蛋糕。（圖／翻攝陳志金臉書）

陳志金指出，到加護病房走一遭，應該特別會感受到生命的脆弱，也會特別珍惜生命，祝該病人早日康復，這應該是她這輩子難忘的生日，也希望她能記住護理天使們送給她的溫暖，再把這份溫暖傳遞給社會上需要的人。

陳志金提到，他真的為護理師們感到自豪，在忙碌工作之餘，仍然不忘初心，帶給病人更多溫暖，在加護病房裡能夠參與病人的生日，對醫療人員來說，也是格外要珍惜的緣分，不只是巧合、也必須是同仁用心留意才會發現。

陳志金說，更重要的是，加護病房裡，每10位病人就有2人明年沒辦法再過生日，「能夠有機會參與病人的重生，是我們的福報。」

▼護理師跟陳志金說，要幫病人慶生。（圖／翻攝陳志金臉書）

