「因地制宜」開放機車左轉道　前交長曝1隱憂

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「因地制宜」開放機車左轉道　前交長賀陳旦曝1隱憂

記者黃翊婷／綜合報導

交通部長王國材日前表示，將因地制宜檢討第三車道開放機車行駛，及取消兩段式左轉，保留待轉區，掀起各界熱議。但前交通部長賀陳旦認為，若開放機車左轉道，可能會造成汽車左轉效率變低。

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲機車是否可以直接左轉，各界仍有許多不同的意見。（資料照／記者李毓康攝）

交通部日前公布今年1、2月交通事故統計資料，一共發生6萬6630件，造成526人死亡、8萬9291人受傷，相較於去年同期死亡增加10％，其中主要死亡族群為機車及高齡者，機車約占全體死亡人數6成3。

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交通部長王國材坦言，1、2月交通事故持續增加讓他非常著急，尤其是機車安全問題，這是道安工作很重要的部分，過去很多地方政府直接採用一、二車道開放機車行駛原則，比較沒有因地制宜，但若外側車道干擾多，可因地制宜開放第三車道和內側車道，開放內側車道則可直接左轉、取消兩段式，另外也要注意上下游路段車道管制一致性。

王國材強調，開放機車行駛第三車道和內側車道，可以直接左轉，同時也會保留待轉區，因為有的路口雖然開放直接左轉，可是年紀比較大的機車族不敢靠過去，未來若直接左轉，左轉路段仍可留下待轉區，讓偏好行駛外側車道的用路人可以兩段式左轉。

根據《聯合新聞網》報導，前交通部長賀陳旦認為，因地制宜並非壞事，但要考量到車流與行人的比例，還要思考機車族的左轉時機，是在等紅燈時鑽到左轉車道還是邊騎邊換車道，不過，目前可以預見的是，若真的開放機車左轉道，勢必會造成汽車左轉效率降低。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲王國材表示，未來有可能取消機車兩段式左轉，但仍會保留待轉區。（資料照／記者林悅攝）

立委邱顯智也表示，交通部長說要因地制宜，打壓機車路權源頭《道路交通安全規則》規範的「禁行快車道、應兩段式左轉」，卻是聞風不動、一字不改，待轉區是否有其他規劃指引、什麼情況下可以設置「禁行機車」標誌，似乎通通都沒有明確的解決方案。

邱顯智表示，希望王國材在接下來的1個月內做到以下4件事情，停止犧牲機車族，立即終結待撞區：

1、修正《道路交通安全規則》第99條、102條，解決機車路權問題。
2、修正《道路交通標誌標線號誌設置規則》第191條，強化待轉區劃設標準。
3、修正《道路交通標誌標線號誌設置規則》第178條等相關規定，明定「禁行機車」劃設條件。
4、整理過去3年交通事故資料，公布優先改善之路口、路段，並提改善計畫。

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