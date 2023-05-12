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王國材率團赴「APEC運輸部長會議」　盼台灣電動車打進美國供應鏈

▲▼王國材率團赴美參加APEC運輸部長會議。（圖／交通部）

▲王國材率團赴美參加APEC運輸部長會議。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

交通部長王國材今（5月12日）率領公私部門代表團參加搭機赴美，參加5月15至17日在美國底特律召開的APEC第11次運輸部長會議，王國材出訪前受訪表示，此次國內電動巴士業者也會參加，除行銷台灣自製電動巴士技術外，也希望打進美國汽車供應鏈，盼繼半導體後也能成為與美國合作的產業。

2023年APEC由美國主辦，年度主題為「為各方創造具韌性且永續的未來」，運輸部長會議將聚焦「供應鏈與連結性」、「運輸部門於氣候變遷之角色」、「包容性與性別」等三項討論議題，交通部長王國材今率領公私部門代表團前往美國，成員除運研所長林繼國、民航局長林國顯、航港局長葉協隆、航政司長何淑萍、路政司長林福山等人，包括陽明海運、長榮海運、中華航空及長榮航空等企業亦派員與會。此會議係2017年上次會議後，睽違6年再次召開之APEC運輸部門高階會議。

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王國材搭機前也在桃園機場受訪，王國材表示，這次是第11屆運輸部長會議，在美國底特律舉行，加上場邊會議共有5天，這次台灣分享經驗將有三大主題，包括海空基礎設施的韌性，就疫情期間透過散裝輪協助貨櫃輪、客機協助貨機、三航廈三跑道建設、高雄港地區貨櫃中心，會跟亞太國家進行分享報告。

▲▼王國材率團赴美參加APEC運輸部長會議。（圖／交通部）

▲王國材率團赴美參加APEC運輸部長會議。（圖／交通部）

第二大主題則是2050淨零排放及路徑，包括2030年公車和公務車電動化，2040年汽車和機車新購電動化，以及整個綠色運輸包括自行車道和相關建設，也會提1200通勤月票，讓全世界知道台灣在綠色運輸的努力。

王國材強調，第三個主題也是這次的重點，就是電動車技術發展，國內電動巴士包括成運、華德動能都會參加，鴻海投資鴻華汽車也會參加，將跟美國相關車廠做一些討論，除行銷台灣整車自製技術外，另外希望打進美國汽車供應鏈，過去台灣ICT半導體成就跟美國有很多合作，也希望電動車能與美國也有很多合作，除分享台灣經驗，也參考各國成功技術和發展過程，也幫助國內產業持續發展。

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