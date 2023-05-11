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行人地獄奪命！王國材託她帶口信給3歲女童家屬　「非常抱歉」　

▲▼ 台南母女過馬路遭撞，3歲女童遭輾過慘死 。（圖／民眾提供）

▲台南母女過馬路遭撞，3歲女童遭輾過慘死。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台南市一對母女5月8日過斑馬線慘遭休旅車撞上，女童不幸身亡，交通部長王國材昨(10日)公開致歉表達愧疚，並要求各縣市調整「行人專用時相」，針對行人較多路口先執行，行人過馬路時讓雙向車輛全停下來。王國材也委託兒童權益促進協會創會理事長王薇君今帶口信給家屬，表達歉意並承諾全力整頓行人環境。

8日台南市一對母女走在斑馬線過馬路，一名孕婦駕車未停讓行人，直接衝撞輾壓，3歲女童不幸身亡、媽媽頭部重創，行人地獄再現讓社會各界悲痛。中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君今(11日)也將前往殯儀館探視，並將替交通部長王國材帶口信給家屬。

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王薇君受訪時表示，她今將前往拜訪家屬，看看有沒有能幫得上忙的地方，交通部長王國材得知她今天將會與家屬碰面，也請她帶口信給3歲小妹妹的家屬，王國材要她跟家屬表達：「政府未提供安全行人環境，我非常抱歉。將全力整頓行人環境。」

▲▼ 台南母女倆遭撞，女童身亡，路口放有鮮花追悼。（圖／記者林悅攝）

▲台南母女倆遭撞，女童身亡，路口放有鮮花追悼。（圖／記者林悅攝）

王薇君說，昨天看到王國材向家屬道歉，令她滿感動的，不像有些官員推拖拉都不關他的事，或只會震怒別人做不好、甩鍋，公開道歉會讓家屬心理好受一點，王國材得知她會與家屬見面請託她帶口信給家屬，令她很意外，她很感謝王國材的同理心，交通問題一直是台灣歷史共業，誰當部長，這都是很嚴重的議題，盼整體通盤整頓，大刀闊斧改革。

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