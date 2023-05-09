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女童走斑馬線遭撞死！台南綠委致歉　直言「國家管理失能害命」

▲▼ 台南母女過馬路遭撞，3歲女童遭輾過慘死 。（圖／民眾提供）

▲台南母女過馬路遭撞，3歲女童遭輾過慘死 。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

台南市北區成功路8日上午發生1對母女牽手走斑馬線過馬路時，被36歲杜姓孕婦駕車衝撞輾壓，造成3歲女童不治身亡。民進黨立委林俊憲9日直言，這起事故只怪駕駛不足以解決問題，而是道路設計逼駕駛人和行人每天上演無數次風險的抉擇？遺憾的是一條小生命來不及長大，就被自己國家的管理失能奪走生命，「對不起，是我們不夠努力。」

林俊憲直言，但意外兩個字其實是最不負責任的說法，沒有人願意卻還是發生了，「難道真的找不出背後的原因嗎？找不出誰該負責嗎？其實我們都很清楚答案，只是一直不願意面對而已。」

林俊憲表示，身為交通委員會的立委，自己多年來不斷質詢交通部有關道路安全的議題，對這個問題研究越深，越是了解何謂台灣交通的「系統性悲劇」。無論是駕駛教育、法規甚或工程設計，是無數原因共同形成了這個「行人地獄」，就像一團線頭全纏在一起的毛球，每當想拉出其中一條，就會發現後面還有兩三條纏著，很多人的無力感也是來源於此。

林俊憲舉例，上週自己才又一次質詢交通部長有關人行道設置的問題。人行道這個議題研究到後來，自己發現根本不是交通部可以解決的，因為實體人行道的事權屬於內政部營建署，交通部的法規只能主管綠色標線型人行道。

林俊憲表示，更弔詭的是，標線人行道在法規的定義上又不屬於人行道，而是標線的一種，因此無法按照實體人行道的法規去管理開罰。一條路被切割成這麼多權責單位，做得好才奇怪，自己已經多次呼籲行政院應該負起跨部會協商的責任，統一全國人行道的事權，但法規與業務的移轉恐怕不是短時間能達成的。

林俊憲指出，回到這次的事故，以自己身為台南人時常經過這裡的觀察，推測肇事駕駛會沒有注意到行人的原因，恐怕是因為急著左轉，因為這裡沒有左轉專用時相，如果她不趕快通過，就會被對向直行車撞上。這已經不是單純禮不禮讓行人的問題，而是逼駕駛在與斑馬線行人和對向車發生事故的風險中二擇一，最後很不幸的，是行人承擔了風險。

林俊憲表示，這起事故只怪駕駛顯然不足以解決問題，而是該問什麼樣的道路設計逼得駕駛人和行人們每天要上演無數次風險的抉擇？台南雖然路幅小，但劃設偏心左轉道、設置專用時相、車道線設定為奇數等等的作法仍然可行，而不是現行這種左轉兼直行最危險的畫法。

林俊憲指出，自己已經多次要求交通部把這些道路線型改良措施明文列入《標線號誌設置規則》，但交通部總是以「交給地方因地制宜」推託，這就是所謂因地制宜的後果，交通部看到了嗎？

林俊憲表示，縱使交通安全的系統性問題錯綜複雜，但改善得先從一條毛線抓起，針對左轉道設置的問題，自己已經和當地議員合作爭取營建署經費，先從改善台南幾個有分隔島需要重建的重要路口開始。沒有分隔島的道路，則建議市府參考國外的作法設置偏心車道，並要求交通部儘速把相關線型曲率規範定出來，全國推行。

林俊憲直言，對這位女孩和她的父母，自己充滿遺憾和歉疚，遺憾的是一條小生命來不及長大，就被自己國家的管理失能奪走生命；歉疚的是這起事件的潛在成因和解方自己知道，也一直在監督推動，卻來不及讓她等到改變的那一天，「對不起，是我們不夠努力，也請所有關心台灣交通安全的朋友持續發聲、關注，借給我們一臂之力，不再讓悲劇草草結束，而是成為前進的動力。」

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