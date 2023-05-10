凍漲17年！公總點頭「汽車駕訓班調漲學費」　6／1起1萬元起跳

▲汽車駕訓班學費下限6/1調整為1萬元起。（圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

駕訓班訓練費調整幅度出爐，公路總局今宣布，駕訓班學費下限將從8000或9000元提高到1萬元，上限則維持不變，6月1日起實施。公路總局表示，目前全國222家汽車駕訓班收費都已達1萬元以上，因此不受影響。

現行北市和高雄市等汽車駕訓班學費為9000元到13500元，其他縣市為8000到13500元，2016年汽車考照納入實際道路路考，駕訓班曾申請學費下限8000或9000元提高到1萬元，上限從13000或13500元有條件調高為16000元，不過該案最終未獲交通部同意，汽車駕訓班學費迄今已凍漲17年，汽車駕訓教育學會日前再度申請調漲，並揚言不調整將集結上街抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為統一全國駕訓班收費標準及適當反映訓練成本，公路總局點頭了，今宣布已核定自112年6月1日起各駕訓班小型車班、大客貨車班、聯結車班、小型車逕升大客車班及小型車附掛拖車班等6種班別，收費標準下限調整為10,000元，取消原台灣省地區收費上限，全國一體適用現行收費上限13,500元，小型車逕升大客車班則維持現行14,500元上限。

公路總局表示，現行駕訓班收費標準，為交通部95年核定小型車駕訓班費用上限為13,000元（台北市及高雄市為13,500元），下限為8,000元（台北市為9,000元），距今17年未予變動。考量物價通貨膨脹、基本工資調漲及少子化等課題，駕訓班各成本有一定程度增加，業者多次反映應適當檢討維持駕訓品質，公路總局為求慎重，前委託國立陽明交通大學辦理「駕訓班訓練費成本項目及計算公式表檢討」委外研究，評估訓練費調整方案。

公路總局說明，經調查現行全國222家普通小型車駕訓班收費均達10,000元以上，這次訓練費調整案未涉及實質調整，是參酌市場現況及合理反映成本，在確保駕訓市場穩定並避免影響民眾負擔之前提下，僅統一全國收費標準及適當調整收費下限。