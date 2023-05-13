北車廁所警鈴響10分鐘！不見車站人員　台鐵：明增連線通報功能

▲台北車站廁所緊急求救鈴僅廁所門口聽得到，台鐵明天增加連線至管理室功能。（圖／立委劉建國臉書）

記者李姿慧／台北報導

立委劉建國昨(12日)在台北車站廁所遇到警鈴大響，離開時發覺沒有看到台鐵人員來處理，折返發現一名跌倒的阿伯，所幸無生命危險，台鐵回覆廁所外包給廠商，警報僅門口才聽得到，劉建國質疑設置警報效用，要求交通部和台鐵檢討車站警報連線、通報等機制。台鐵表示，明天將完成求救鈴與管理室連線。

立委劉建今(13日)在臉書上指出，他昨天在台北車站搭高鐵前，先去洗手間，一進去就聽到警鈴大響，以為是不是故障之類的問題，上完廁所後要離開，警鈴仍然一直響，越想越覺得不對勁，怎麼完全沒有看到台鐵人員來處理？當下立即返回，結果在男廁的蹲式廁所內看見一位因體力不支而跌倒的阿伯，趕快協助阿伯起身，攙扶出廁所。

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劉建國說，阿伯說他休息一下就好，確認阿伯沒有生命危險、也意識清楚能夠說話回應後，他才繼續去趕高鐵。路上連絡助理關心阿伯後續情況，助理回報阿伯已由家人帶回，他這才放心，「但回想整個過程，約莫十來分鐘，都沒有看到台鐵相關人員即時出現，若今天不是他剛好進洗手間，那阿伯是要等多久才能得救？」

▲台北車站廁所緊急求救鈴僅廁所門口聽得到，台鐵明天增加連線至管理室功能。（圖／立委劉建國臉書）⠀⠀⠀⠀

劉建國質疑，台北車站是全台運量最大車站，屬「五鐵共構」旅運大樞紐，地上6層、地下4層，但某一層某一個洗手間警報響了，台北車站通報系統沒有收到警報訊號？台鐵回覆，這洗手間外包給廠商，單間廁所的警報鈴只有傳到洗手間門口的警報。太不可思議，那設置警報的作用在哪？要有人路過廁所才知道要救人？若今天不是阿伯跌倒，而是火警、恐怖攻擊呢？要等多久台北車站相關的人員才會發現？

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劉建國強調，交通部長王國材、台鐵局、台北車站要重視這樣的問題，全面檢討整個車站警報器的連線設置、通報機制、以及無障礙設施的改善。

▲台北車站廁所緊急求救鈴僅廁所門口聽得到，台鐵明天增加連線至管理室功能。（圖／立委劉建國臉書）

對此，台鐵局表示，台北車站地下一樓東側停車場廁所，其內設有緊急求救按鈕，作動時廁所外會發出聲響及燈光，停車場管理員聞訊應即前往廁所查明協助。惟查該警報器並未與停車場管理室連線，且現場車輛嘈雜，影響停管或清潔人員得知警報作用。

台鐵局強調，目前台鐵已於該停車場廁所指派清潔人員專人駐守，同時加強保全人員巡檢頻率，並於5月14日完成緊急求救鈴與停車場管理室連線。