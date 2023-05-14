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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣基進曝誠品買書接統戰電話　憂影響大選

▲▼台灣基進今（14）日偕同楊欣慈舉行記者會，痛批「國共聯手『打』台灣選戰」。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進上午偕同楊欣慈舉行記者會。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

HISP台灣佇遮計畫副執行秘書楊欣慈13日晚間揭露，今年2月購入《阿共打來怎麼辦》一書後，13日接獲自稱來自誠品書局的回訪市調電話，對方口音、用語、內容明顯就是來自中國的統戰，引起網友熱議。台灣基進14日偕同楊欣慈舉行記者會，痛批「國共聯手『打』台灣選戰」，中國統戰市場調查入島入戶，也精準掌握台灣社會消費資訊，針對明年總統大選進行認知作戰。

楊欣慈說明接到電話的狀況，對方一開始自稱誠品書局卻沒詢問任何個資，之後不斷逼問讀書心得，又不斷強調書的內容很敏感、不恰當，且強調「中國武統是必然」，不僅有意套出台灣讀者想法，更有強烈統戰意圖。

楊欣慈強調，對方明顯非台灣口音，卻仍不斷強調自己是台灣人、自己真的是誠品客服，雖然令人發笑，但誠品應儘速對外說明。她說，這一系列來電明顯是有組織性的，想試圖影響台灣人想法，雖然讓人感覺統戰經費花得很隨便，完全沒有說服力，並直言，這就是共匪正在你身邊，且進行認知作戰的證明，不容輕視。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱指出，網購個資外洩案件不少見，很多電商、網路書店都有過電話、交易資料外洩，遭用來詐財的情況，行政院上周頒布13億打詐綱領，其關鍵應該先徹查個資外洩的源頭，要求廠商改善資安，以免讓台灣「人財兩失」。

台灣基進黨主席王興煥會中表示，資安即國安，一年預算200億的數位發展部責無旁貸。他指出，這是一起「阿共的詐騙電話打給頑固台獨分子」的資安問題事件，包括「個人資料外洩」、「針對個資的認知戰」兩個面向。

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