挺高嘉瑜還是吳欣岱？　陳時中語帶保留：理念相同都可以互相合作

▲陳時中出席台灣基進北市黨部開幕茶會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛福部長陳時中8日出席基進黨北市黨部開幕，而台灣基進北市黨部主委吳欣岱也將投入2024港湖立委選戰，對決現任立委高嘉瑜，至於媒體追問要挺高嘉瑜還是吳欣岱？陳時中語帶保留，他表示，只要理念相同都可以互相幫忙、合作，民主合作應該讓本土力量極大化，等到大家都報名了再說吧！沒有比較，到時候再看。

陳時中表示，這次受邀來參加開幕，吳欣岱是我以前部醫同仁，審視基進黨的架構跟主張，都是弱勢服務跟維護主權的基本精神，跟我的理念相當接近，個人也好、團體也好，只要能夠照顧弱勢、維護主權，大家都應該儘量合作、互相鼓勵。

是否支持吳欣岱參選港湖立委？陳時中則語帶保留，他表示，剛剛沒有講到立委參選部分，講得很清楚，只要理念相同都可以互相幫忙、合作。

有媒體追問是否和高嘉瑜理念相同？陳時中表示，大家基本理念相同都可以互相合作，民主合作應該讓本土力量極大化，這是大家要努力的。至於是否支持吳欣岱參選立委？ 陳時中回應，等到大家都報名了再說吧！沒有比較，到時候再看。

吳欣岱則指出，部長今天特別來祝福，還是要感謝部長，過去醫師公會跟部長有很多合作，防疫期間他也帶領醫療人員做很多努力，今天特別邀請陳時中來，是以醫療跟對抗中共壓迫的角度，未來也會跟部長攜手前進，非常謝謝他。