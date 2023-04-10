「港湖女神」保衛戰！高嘉瑜盼整合民調　吳欣岱不妥協

▲吳欣岱接受媒體聯訪。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱有意投入2024港湖區立委選舉，民進黨立委高嘉瑜9日喊話贊同以民調整合，避免保送國民黨，不過，吳欣岱10日受訪回應，本土派選民希望的不是選贏、選票最大化，而是以理念為優先，「現在才上半年而已，我們很多東西不需要妥協」。

吳欣岱今天下午受訪說，今天站出來就不怕大家檢視，不怕大家比較，所以她不怕初選民調，但是，她必須要請大家回過頭來思考：初選民調真的對台灣本土派的選民是好的嗎？2014年為了選贏推出台北市前市長柯文哲，結果他後來的兩岸論述那麼不堅定，2018年繼續妥協，結果台北有變成一個綠大於藍的地方嗎？並沒有，所以今年又來了國民黨籍的市長蔣萬安。

吳欣岱說，重視理念、支持抗中保台的本土派選民，不會希望用選贏、選票最大化的方式去考量，而是以理念為優先，很堅定地站出來，表達自己的立場的候選人。

吳欣岱說，有志爭取國民黨提名的李彥秀稱，她認為吳欣岱可以吸引到綠色本土派支持者以外的中立選民，因為自己擁有醫療專業形象，而且身為媽媽，提出非常多托育、性別政策，這會是覺得「藍綠一樣爛」的中間選民願意認可的一個價值。

吳欣岱呼籲，「現在才上半年而已，我們很多東西不需要妥協，不需要以選票最大的去考量、好好的想一想，10年後、20年後，我們希望台灣往什麼樣的方向前進？我相信用這個角度去思考，決定並沒有那麼難」。