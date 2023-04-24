吳欣岱嗆高嘉瑜：迎合藍白論述　「破壞團結的不是我」

▲吳欣岱稍早接受媒體聯訪。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱有意參選2024台北市港湖區立委，據報載，現任民進黨立委高嘉瑜近日稱，有人打著本土派旗號保送國民黨，就是害慘台灣。對此，吳欣岱24日受訪說，高嘉瑜昔日說藍白民意代表會說的話，導致選民不願再含淚投票，「一開始在破壞本土團結的就並不是我」。

吳欣岱今天下午接受媒體訪問駁斥高嘉瑜的說法稱，她從來不是「選好玩的」或者「為了破壞團結而去選」，今天自己獲得這麼多支持，都是因為一開始有披著民進黨的皮，可是卻做著藍白民意代表會說的的話、做的事的議員在這邊，因此民眾才會不想再含淚投票，「一開始在破壞本土團結的就並不是我」，呼籲高嘉瑜面對自身言行、誠懇的道歉。

吳欣岱也說，很多本土派選民認為高嘉瑜兩面討好，甚至有支持者開始分析，港湖選區藍大於綠，選出民進黨的立委是否有母雞帶小雞的效應，那種迎合藍白、藍綠一樣爛的論述，不是現在選民需要的。

媒體追問，現在國民黨籍的台北市議員李彥秀看準了泛綠分裂，因此爭取立委提名，吳欣岱若參選如何保住這一席？吳欣岱說，港湖區一直以來都很願意給新的政黨、新的面孔機會，她相信台灣基進是一個理念型的政黨，跟全民站在一起，提出非常符合選民需要的政策，把立場堅定說清楚，另外，台灣基進從不迴避：中國國民黨並沒有在台灣政壇上存在的資格。

吳欣岱說，本土派需要團結，而不是一直在媒體面前放話，港湖區有很多選民希望自己出來參選，如果沒有面對背後的根源，處理有些人破壞本土派團結的行為，無法解決大部分選民心中的憤怒。她補充，本土派沒有分裂的本錢，台灣到底要在內部分裂內耗，還是找一位願意力抗中國滲透的候選人，這是非常重要的事情。