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台積電投資高雄不變！他點名4藍營議員「成天唱衰」：一個都別跑

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電確定持續投資高雄。（圖／記者高兆麟攝）

記者許宥孺／高雄報導

去年台積電（2330）傳出到高雄設廠，引發一波置產熱潮，但計畫頻頻傳出生變，曾有藍營議員痛批市長陳其邁「跳票又騙票」。不過這些口水戰都被狠狠打臉，今(20日)台積電舉行法說會，確定繼續投資高雄廠。對此，台灣基進市議員張博洋就點名4名藍營議員，「成天唱衰台積電不來，一個都別跑！」

台積電總裁魏哲家今日表示，最早是看到28奈米市場需求非常高，所以高雄一開始計畫做28奈米製程，但市場變化太快，且台積電在日本、南京也有28奈米廠計畫，為了避免過多產能，「我們不認為高雄再做28奈米廠計畫，是一個經濟上考量最好的選擇，所以我們改成做先進製程」。

▲台灣基進高雄市議員張博洋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣基進高雄市議員張博洋。（圖／記者許宥孺翻攝）

「那幾個成天唱衰台積電不來的藍營議員一個都別跑！」台灣基進高雄市議員張博洋強調，台積電本來就要來，而且投資的還是先進製程！

張博洋也點名4名藍營議員，直接列出當時他們是如何唱衰台積電。他指出，國民黨議員白喬茵曾嗆：「7奈米廠不來、28奈米機台的採購計畫也取消，請問跳票又騙票的邁邁市長，還暖得下去嗎？」國民黨議員李眉蓁也曾說：「市府之前大肆宣傳台積電要來，但與實際設廠進度差很大」。

▲▼白喬茵痛批，台積電來高雄設廠計畫生變，但房價已經「爆掉回不去」。（圖／翻攝臉書／白喬茵）

▲白喬茵痛日前批，台積電來高雄設廠計畫生變，但房價已經「爆掉回不去」。（圖／翻攝臉書／白喬茵）

另外，張博洋也沒忘國民黨前議員陳若翠，曾在質詢時跟陳其邁嗆賭，台積電不來市長要下台，結果她就落選了。

張博洋也狠酸，還是要選立委的國民黨團陳美雅總召聰明，大概是法說會前大概是收到風了，見風轉舵速度很快，一改國民黨唱衰常態，黨團還正面發聲明歡迎台積電來高雄投資。但看到過去國民黨的唱衰發言，他只能說這份歡迎聲明真的是有夠假惺惺。

▲▼陳美雅 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市議會國民黨團總召陳美雅18日曾發聲明，支持並歡迎台積電投資高雄。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

張博洋表示，科技大廠來高雄投資，不只可以加速高雄的產業結構轉型，帶來更多高階產業的工作機會、供應鏈廠商有所受惠，連帶的在人口紅利、經濟狀況等都會有所正面效果，國民黨笨到不懂協助就算了，還為了政黨立場不同而拼命唱衰，製造更多的投資信心風險，這種好像巴不得台積電投資失敗的心態，難怪讓人覺得他們是見不得高雄好。

張博洋指出，他不會說科技廠投資只有優點沒有風險，包含在生產過程當中產生的污染如何把關控管，設廠後所引起的房價波動，市府能否有效地遏止不當得利者從中操作，這些都是宣傳企業投資紅利時也應該要注意的。

張博洋強調，身為議員，他會持續在議會裡鼓勵市府做好招商引資，也會嚴格的來替民眾的權益把關。最後他也呼籲國民黨的議員們，「魏哲家總裁都給答案了，這次總可以給點掌聲了吧？」

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