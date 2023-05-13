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台南市府城防癌抗癌健康協會　辦百善孝為先弘揚孝道三部曲

▲台南市府城防癌抗癌健康協會，在安平國中禮堂辦理百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市府城防癌抗癌健康協會，在安平國中禮堂辦理百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府城防癌抗癌健康協會，於母親節前夕13日，在安平國中禮堂辦理百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動，共有180組報名參加。

▲台南市府城防癌抗癌健康協會，在安平國中禮堂辦理百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

年長最高的105歲郭簡彩鳳、有宋江陣之父稱號的100歲何國昭也參與，而平安社區理事長蔡玉芬也親自為82歲母親，也是平安里長蔡陳阿麗洗腳。

▲台南市府城防癌抗癌健康協會，在安平國中禮堂辦理百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市府城防癌抗癌健康協會辦理「百善孝為先弘揚孝道三部曲」，今年邁入第7年，也是報名人數最多，本預定150組報名，結果有180組報名，主辦單位就截止報名，否則人數會更多。

13日活動，衛生局長蘇世斌代表市長黃偉哲參與，來賓有協會理事長、南良集團總裁蕭登波、安平開台天后宮主委盧友禮、安平國中校長郭獻章、安平區公所主秘張玲玲、市警第四分局副分局長吳秉蒼、市議員盧崑福、林美燕、蔡淑惠、周麗津、李啟維與林依婷秘書蔡幸沅等人參與。

▲台南市府城防癌抗癌健康協會，在安平國中禮堂辦理百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動開場，由安平國中鼓隊、金城幼稚孩童的舞蹈，而帶動唱方面，市議員盧崑福、蔡淑惠與周麗津也一起下場，與大家同樂，另外育平社區熱舞班、建平里日本舞踊班也在活動穿插演出。

▲台南市府城防癌抗癌健康協會，在安平國中禮堂辦理百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次弘揚教道活動，有許多子孫三代一起參與，有媽媽以身教，帶著自己的小孩共同為長輩洗腳、奉茶，而平安社區理事長蔡玉芬也報名參加，為平安里長蔡陳阿麗的母親洗腳，另外百歲人瑞郭簡彩鳳（105歲）由74歲的兒子郭登輝、去年曾被總統蔡英文邀請北上表演武術的何國昭（100歲）由兒子何泰德服侍，而主辦單位的南良集團總裁蕭登波則由孫子幫忙洗腳。

協會理事長蕭登波表示，為落實協會宗旨，發揮社會教化力量，自2017年起辦理百善孝為先活動，因為家庭和諧快樂，也就帶動健康，所以這是一項健康產業的推動之一。整個活動經由洗腳、奉茶、按摩，直到11時30分許圓滿結束。

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