神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市北區8日1對母女走斑馬線時，遭杜姓孕婦撞上，導致38歲母親重傷、3歲女童當場身亡，杜女稱「A柱擋住視線」引發外界批評聲浪。而杜女在醫院休養6天後，今(13)日前往女童靈堂上香，並下跪致歉。

▲台南3歲女童被撞死，肇事孕婦現身靈堂下跪。（圖／女童家屬提供，下同）



日前女童父親出面受訪時，提到杜女已打電話道歉，甚至說出「我肚子裡的賠給你」，當時父親氣到發抖表示：「要怎麼賠？有辦法一模一樣嗎？我生一個給她，她要嗎？不是自己生的有用嗎？」如果有心，不如找時間到靈堂捻個香。

在事發第6天後，杜女未事先通知家屬，一出院後就獨自前往靈堂，並下跪道歉，但女童父親考量她有身孕、身體不適，請她站著上香就好，「歉意不是跪著、趴著就可以表達，我尊重你肚子裡面的生命，你站著跟她講沒關係，坐著也沒關係」、「我心中的憤怒不可能因為你來一次上香致意就結束，我一個可愛善良的女兒沒了，老婆還躺在加護病房。」

杜女在現場哭到發抖，向女童與其父親頻頻敬禮道歉「真的很對不起...」，但女童父親也表示「你是一個孕婦，我剛喪失一個最愛的女兒，我不希望有別的小孩因為我女兒的事，喪失了出生的機會。」如果真的有誠意，可以常常過來看她。