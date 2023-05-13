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台南長女歡慶母親節　餐科生「複製」媽媽的味道

▲長榮女中邀請擁有日本摺紙專業證照、90歲校友指導美容科學弟妹製作母親節康乃馨卡片，餐飲科學生則透過中餐、西餐、烘焙課程，「複製」媽媽的味道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮女中邀請擁有日本摺紙專業證照、90歲校友指導美容科學弟妹製作母親節康乃馨卡片，餐飲科學生則透過中餐、西餐、烘焙課程，「複製」媽媽的味道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

母親節到來，長榮女中透過課程與活動安排來慶祝，擁有日本摺紙專業證照、90歲的校友特地回校，指導美容科學弟妹製作母親節康乃馨卡片，餐飲科學生則透過中餐、西餐、烘焙課程，「複製」媽媽的味道，在感恩餐會上，宴請師長及家長，品嘗「馨」心念念的好滋味。

長榮女中美容科、時尚造型科，專業課程包括美髮、彩妝、美容、整體造型等，不只培訓精巧的手藝，還有美感的養成。隨著母親節到來，校方也應景安排特色教學，在手作課程上，讓學生學習摺紙藝術，親手製作立體康乃馨圖案的卡片，讓學生帶回家，送給媽媽表心意 。

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這堂課的指導老師，是擁有日本摺紙專業證照、教學經驗數十年的老校友王愛惠。今年90高齡的她，從日本返台後，就在長老教會擔任司琴，並免費指導教友摺紙。她說在長女初中部就學期間，培養對音樂、藝術的興趣，對她日後影響頗深，所以她非常樂意回校貢獻一己之力，看到學弟妹認真學習、手藝精湛，作品都在水準之上，她感到滿滿的成就感。

▲長榮女中邀請擁有日本摺紙專業證照、90歲校友指導美容科學弟妹製作母親節康乃馨卡片，餐飲科學生則透過中餐、西餐、烘焙課程，「複製」媽媽的味道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

美容科親手做卡片表「馨」意，餐飲科則是舉辦感恩餐會，親手烹調「馨」心念念的好滋味，宴請師長及家長並獻上康乃馨鮮花。實習主任謝光本說，每個人心中都有一道最想念、最愛吃的「媽媽的味道」，感恩餐會的菜單，就是透過學生票選產生的。因疫情關係、睽違3年再度辦理的餐會，主要是驗收學生3年來從基礎到進階課程的學習成果，像是中餐烹調到創意料理、烘焙實務到法式甜點、基礎飲調到創意調酒，不論是家常菜還是功夫菜，在中餐、西餐、烘焙、飲調老師的帶領下，學生們一一複製出「媽媽的味道」，現場更親自調製名為「守護」的飲料，就是要表達心中滿滿的感恩之情。

▲長榮女中邀請擁有日本摺紙專業證照、90歲校友指導美容科學弟妹製作母親節康乃馨卡片，餐飲科學生則透過中餐、西餐、烘焙課程，「複製」媽媽的味道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長蔡玉敏表示，為落實新課綱精神，技術型高中首重學生專業實務技能、職業道德與素養，提升進入職場的就業力。長女結合節慶與時事，安排特色課程和活動，希望將學習融入學生的日常生活，獲得終生受用的技能。像是中餐烹調課搭配便當比賽，學做家常菜、配菜與成本計算；法式甜點課搭配創意攝影及美編，學生得以往創業之路邁進一大步，學校培養的就是一畢業便能就業、創業的專業人才，再搭配「學經一條龍」方案，與大學端、企業端策略聯盟，未來不論是升學或就業，都不用傷腦筋。

▲長榮女中邀請擁有日本摺紙專業證照、90歲校友指導美容科學弟妹製作母親節康乃馨卡片，餐飲科學生則透過中餐、西餐、烘焙課程，「複製」媽媽的味道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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