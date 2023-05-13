台南重傷媽媽才知噩耗「下秒感應女兒回來」！爸爸鼻酸了

▲女童爸爸喊話，希望各界別再送禮物了。（圖／記者林悅翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

台南8日發生母女車禍命案，其中3歲女童身亡，引來善心人士送上鮮花與禮物，讓人心疼不已。女童爸爸說，重傷的媽媽得知噩耗後，所幸沒有歇斯底里，反應非常勇敢，讓爸爸放下一顆大石頭，而媽媽也感應到女兒回來了，「感覺祢坐在她身上，不讓她睡覺。」

余爸爸今（13）日凌晨在臉書悼念愛女，「今天是祢離開的第五天」，在此他非常感謝各界的關注，表示收到的禮物與鮮花已經太滿了，希望大家把資源去幫助更有需要的人，若善心人士仍想為愛女出點力，建議可以用孩子的名義去幫助更多單位，「如果您仍想買些東西來給OO（愛女名字），那建議大家可以拿來靈堂這邊。」

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余爸爸也說，待愛女後事圓滿後，大家所捐贈的東西都會盡力轉贈給需要的小朋友，「真的很感謝大家對愛女的疼惜。」

另外，最讓余爸爸感到欣慰的是，愛妻已在昨日知道愛女去當小天使了，「媽媽聽到祢的噩耗，沒有太歇斯底里的反應，讓爸爸鬆了一口氣，心中的大石又放下一半。」

爸爸鼻酸表示，媽媽也感應到愛女回來了，「媽媽清楚祢的事後，祢馬上跑去鬧媽媽 ，真的有夠白目，媽媽傍晚說『感覺祢坐在他身上，不讓她睡覺...』，祢這個白目又可愛的淘氣小鬼，鬧歸鬧，別讓媽媽太辛苦知道嗎？不然爸爸請中壇元帥出來打祢屁股噢。」

文末，爸爸揪心也喊話，「夜深了，爸爸力氣也用盡了，晚安我的寶貝OO（愛女名字）。」

底下網友也暖喊，「OO真的很孝順，昨天晚上跑去醫院看媽媽，這樣貼心的小女孩，未來一定能有好的修行」、「余爸爸余媽媽請加油，讓妹妹放心」、「祝福媽咪身體早日康復」、「節哀，菩薩一定會照顧這麼可愛的小朋友的，也希望媽媽早日恢復健康，保重」。

▼李姓女子帶女兒過馬路，行經北區忠義路三段、成功路口時，遭36歲杜姓孕婦駕車撞上。（圖／記者林悅翻攝）