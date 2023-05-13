五月感恩月　新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

▲民署南區事務大隊台南市第一服務站，邀請新住民姊妹手作母親節卡片傳達愛與思念，來自不同國家的新住民，親手將手作卡片投入郵筒寄回家鄉表孝思。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

五月感恩月，移民署南區事務大隊台南市第一服務站在母親節前夕，邀請新住民朋友們利用立體捲紙捲出「愛與思念」的卡片，透過手作表達對家人的思念之情，現場新住民雖然來自不同的國家，但是對於媽媽的思念都是相同的，大家齊聚一堂分享家鄉趣事，在愛與歡笑聲中度過一個溫馨的母親節。

來自越南的范玉映因喜愛手工藝，自學越南傳統技藝立體捲紙，以一張張細長的紙片透過捲折彎捻，在畫紙上呈現各式立體圖案，色彩艷麗且獨樹一格。對她而言，捲紙不僅是別具意義的生活藝術 也是思念家鄉的方式，她帶領現場新住民製作獨一無二的捲紙卡片，並寫下對母親思念與祝福的話語，大家最後也親手將卡片投入郵筒中，希望家鄉母親能收到這份充滿愛與思念的心意。

「沒想到第一次親手做母親節卡片是在台灣！」泰國籍新住民莉莉分享，世界各國的母親節不盡相同，例如泰國的母親節是落在8月12日這一天，而非5月的第2個星期日，近年因疫情關係不能經常返回泰國，加上自己在台灣養育下一代，才深刻了解媽媽的辛苦，希望透過親手製作的捲紙卡片給家鄉母親一個驚喜，讓媽媽放心並傳達自己在新環境正努力學習新語言與各項技能，帶領孩子一起成長，在臺灣這塊土地活出燦爛獨特的新生活。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，每個孩子無論幾歲永遠都是母親掛念的對象，藉由本次手作捲紙卡片活動，除了讓在臺新住民們傳達對家鄉的思念外 也讓每位遠在家鄉的母親都知道自己的親人在台灣過得幸福又充實。