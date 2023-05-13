台南也開鍘！勞檢興富發2建案「都有重大缺失」　勒令停工罰款46萬

▲台南市勞工局針對興富發集團建案勞檢，發現2處建案有重大缺失，均令停工，共罰款46萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於興富發建設於台中市南屯區建築工地發生之塔式起重機倒塌工安死傷事故，勞動部職安署南區職業安全衛生中心與台南市勞工局，5月12日針對轄內興富發建設2處工地實施勞檢，現場稽查發現許多重大缺失，結果發現兩處工地都有重大疏失，勒令現場立即停工並合計開罰46萬元。

據統計，興富發建設公司過去5年有9件重大工安事故，已接近勞動部職業安全衛生署律定「加強高職災及高危險廠場檢查及指導執行計畫（Enhance Enforcement Program, EEP）」類別之事業單位；為防止類似災害再次發生，台南市政府全面檢視興富發建設建案，以降低職災發生率，維護人民生命財產安全。

勞工局王鑫基局長指出，興富發建設股份有限公司在台南市目前有2個興建案（1案在安平區、1案在安南區），皆由興富發建設子公司負責興建，經現場稽查時確實發現許多重大缺失，其中位於安平區之新建工程違反營造安全衛生設施標準第19條第1項、同設施標準第5條以及同設施標準第45條第1款，現場立即予以停工並處以新台幣13萬元罰鍰。

另位於安南區之台南和館段新建工程，分別針對該公司及承攬廠商進行檢查，其中該公司違反職安法27條第1、2、3款，營造安全衛生設施標準第19條、職業安全衛生設施規則第228條，予以停工並處以新台幣23萬元罰鍰；而承攬廠商違反營造安全衛生設施標準第19條、同設施標準35條、職業安全衛生設施規則第228條、同設施規則第116條第3款、同設施規則第90條，亦予以停工並處以新台幣10萬元罰鍰。

勞工局長王鑫基表示，營造作業工作場所屬高危險性、複雜性工作環境，其事業單位若有一再重複違反職業安全衛生法令規定之不良紀錄，顯見長期漠視職場職業安全衛生，後續將針對全台南市57處有塔式起重機作業的工地加強檢查；對多次發生重大職業災害以及長期漠視職場職業安全衛生之事業單位予以嚴格實施監督檢查，期望有效防止職業災害；並藉由安全衛生指導及輔導，協助事業單位積極改善，發揮勞動檢查執法效能，以達市府用心建構工安紀律，落實職業安全衛生的目標，達到偉哲市長的「安全城市」「希望家園」的願景。