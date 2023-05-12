中央補助100萬！　台東文化資產古物順天宮神轎修復工作啟動

▲順天宮神轎修復即將啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府積極保存縣內文化資產，今年針對台東百年老廟順天宮神轎進行修復及保存，11日晚間特別在順天宮前廟埕舉行修復前說明會，由正修科技大學文物修復中心團隊說明科學檢測及修復流程，議長吳秀華也前往關心。縣長饒慶鈴表示，順天宮「第一神轎」迄今有70年以上歷史，因長年風吹日曬而多處損壞，縣府爭取中央補助投入約100萬元修復，盼能重現神轎當年風貌及保存文化，讓更多人能見證廟宇雕刻之美。

饒慶鈴提到，廟宇是地方開發史具體而微的縮影，更是一座半開放的工藝博物館，具有濃厚的文化底蘊，上任便以「打造全台東都是美術館」為目標之一，而工藝古物即是精緻的藝術品。縣府自109年起委託逢甲大學團隊，針對台東天后宮、順天宮及以天官堂等百年寺廟進行文物普查，以發掘文物的歷史及藝術價值，並藉此留下台東在地文化資產，其中，台東順天宮現存一頂民國40年雕製的老神轎，為當年信徒集資7,283元打造，其雕刻工藝來自鹿港木雕世家的李松林團隊，轎身四面皆刻有花草及人物飾樣，雕工細膩栩栩如生；轎頂結構為竹編，上覆蓋布層。

神轎在經文化處召開古物文化資產審議委員會後，現已有「文化資產古物」身分，不過，神轎多處遭蟲蛀，少部分木構件脫落，轎頂竹編結構斷裂而凹陷、布層大面積破損；所幸轎身木結構尚強健，現保存於順天宮王爺神座後方專有空間展示，為避免搬運過程造成損壞，修復作業採現地進行，感謝正修科技大學校長龔瑞璋及團隊協助，日後待修復完成，將為神轎量身打造可調整濕度的展示櫃，文化處預計9或10月召開修復後成果發表會，由廟方開放大眾參觀，將可為北町宿舍群周遭增添1處藝文景點。