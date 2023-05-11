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社會 社會焦點 保障人權

93歲媽奔300km淚見入獄兒　託社工「幫做一件事」就怕百年後

▲泰源技能訓練所舉辦母親節懇親活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

法務部矯正署泰源技能訓練所為增進收容人家庭親情聯繫及紓解思親之情，於8、9、10共3日，分批舉辦母親節面對面懇親活動，參與人數共計357人。

本次懇親會最為感人的場面，是高齡93歲的李阿嬤由其兒(葉姓收容人)，攙扶著蹣跚的走入會場，淚留滿面緊抱著葉姓收容人，嘴裡不斷唸著：「我以為我這輩子再也看不到你，以後不會再罵你、唸你，前幾月才送走你弟弟，很怕我百年後還見不著你最後一面，你什麼時候可以回家?」

葉姓收容人望著阿嬤，一手牢牢握著她的手，一手抱著她，並不時幫她擦眼淚，其哽咽的表示:「我很不孝，讓您來到這裡看我，實在很對不起您，想要聽您的聲音也很想抱您，但是說不出口，因為路途遙遠，捨不得您承受那麼遠的路程來回奔波，怕您身體受不了；謝謝弟妹的包容及協助，帶著您來參加這次懇親活動，更感恩所方用心的安排，在母親節前夕得以一家短暫團圓。」

▲泰源技能訓練所舉辦母親節懇親活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

返家前，李阿嬤哽咽著，將從台北出發後一路拿在手上的照片，交給該所的社工，並握著她的手，拜託社工協助將照片轉交給葉姓收容人，李阿嬤害怕百年後，其子再也看不到她。

▲泰源技能訓練所舉辦母親節懇親活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

所長饒雅旗表示：本次懇親會場安排了身障高齡收容人金盃鼓及打擊樂器輪奏表演活動，會場設計復古幸福車站增加家屬及收容互動，財團法人台灣更生保護會台東分會亦熱情的舉辦宣導活動並致贈康乃馨給現場的母親們，同時加強高關懷需求之收容人家庭提供必要之援助，讓其家屬感受到支持力量，提升收容人及家屬連結鍵強度，俾利順利復歸社會。

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