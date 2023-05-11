慶祝母親節！　鹿野、延平鄉公所舉辦模範母親表揚活動

▲鹿野、延平鄉公所今舉辦模範母親表揚活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣鹿野鄉112年度慶祝母親節暨模範母親、孝行楷模表揚活動，於11日上午9時在鹿鳴酒店舉行，縣長饒慶鈴受邀參加並向獲選受獎模範母親、孝行楷模致意，也頒贈鏡屏給將接受縣表揚的龍田村張寶却女士，會中並頒獎表揚全鄉7村模範母親代表及孝行楷模瑞和村李少渝等15人。



鹿野鄉表揚大會由鹿野鄉長李維順主持，縣長饒慶鈴、議員潘貴蘭、陳宏宗、楊清順、鹿野鄉代表會主席陳韋吉與多位代表、鹿野地區農會理事長黃點、常務監事黃玉蘭、總幹事陳正笙及各村村長等貴賓與會，鄉長李維順致詞表示，天下最偉大的人就是媽媽，不辭辛勞的照顧自己的孩子，鄉公所為了表達對於母親的尊敬與感謝，特別在鄉內最高級的鹿鳴酒店舉辦溫馨的母親節表揚大會，提前向模範母親恭賀，也希望全天下的媽媽在母親節能有快樂的一天。





縣長饒慶鈴向受獎的模範母親及家屬表示恭賀之意，並提到，母親的愛是無止盡的，對於每位孩子也都一樣的，人世間沒有任何一種愛可與母愛比擬，在媽媽的眼中孩子永遠長不大，為人子女者要經常向母親來噓寒問暖。

今天的鹿野鄉母親節表揚大會安排和平部落舞蹈班的精彩表演節目，並由縣長、鄉長及農會三長頒發鏡屏、禮物給獲選受獎的模範母親及孝行楷模，而鄉公所也特別為獻上一束康乃馨花，陪同的家屬也爭相上台合影。



另外，縣長饒慶鈴也受邀參加延平鄉公所在永康多功能活動廣場舉辦的長青運動會及112年度慶祝母親節暨模範母親表揚活動，縣長及鄉長余光雄並逐一到各村或鄉鎮帳篷發送康乃馨，縣長在致詞時提到，延平鄉內不但各村都有文化健康站，各部落也設置聚會所、關懷據點，同時延平鄉長照中心也將落成啟用，希望打造延平鄉為全齡照顧的布農族典範鄉鎮，也祝所有媽媽們母親節都能愉快。