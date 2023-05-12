68歲兒涉毒判13年...93歲母奔300km獄中相擁　淚泣：只怕無緣再見

▲泰源技能訓練所舉辦母親節懇親活動，高齡93歲的李阿嬤遠從台北到台東見68歲兒子一面。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者蔡怡萍／台東報導

這個周末就是母親節，為了紓解受刑人與家人相互思念的心情，台東法務部矯正署泰源技能訓練所特別於5月8、9、10三天，分批舉辦母親節面對面懇親活動，參與人數共計357人。其中堪稱最感人的場面，莫過於高齡93歲的李阿嬤，從台北舟車勞頓、一路來到台東的山區，為了見因毒品案被判13年的68歲兒子一面，只因擔心錯過這次、自己百年後此生無緣再見。

這場懇親會最令人動容的組合，是高齡93歲的李阿嬤由其兒(葉姓收容人)攙扶著，拄著拐杖步履蹣跚地走入會場，阿嬤淚留滿面緊抱已68歲的兒子，嘴裡激動唸著：「我以為我這輩子再也看不到你，以後不會再罵你、唸你，前幾月才送走你弟弟，很怕我百年後還見不著你最後一面，你什麼時候可以回家？」

葉姓兒子望著阿嬤，一手牢牢握著她的手，一手抱著她，並不時幫她擦眼淚，哽咽的表示：「我很不孝，讓您來到這裡看我，實在很對不起您，想要聽您的聲音也很想抱您，但是說不出口，因為路途遙遠，捨不得您承受那麼遠的路程來回奔波，怕您身體受不了；謝謝弟妹的包容及協助，帶著您來參加這次懇親活動，更感恩所方用心的安排，在母親節前夕得以一家短暫團圓。」

2人在不捨與感傷之中，結束了短暫的相聚，李阿嬤返回台北前哽咽著，將從台北出發後一路拿在手上的照片，交給訓練所的社工，並握著她的手，拜託社工協助將照片轉交給兒子，李阿嬤仍害怕自己年事已高，兒子又因毒品案判刑13年，掛念著百年後，兒子此後再也見不到她。

訓練所所長饒雅旗表示：本次懇親會場安排了身障高齡收容人金盃鼓及打擊樂器輪奏表演活動，會場設計復古幸福車站增加家屬及收容互動，財團法人台灣更生保護會台東分會亦熱情的舉辦宣導活動並致贈康乃馨給現場的母親們，同時加強高關懷需求之收容人家庭提供必要之援助，讓其家屬感受到支持力量，提升收容人及家屬連結鍵強度，俾利順利復歸社會。