台東縣府今年編列1500萬　辦理台東市路平專案

▲縣長饒慶鈴11日特別前往長沙國宅周邊道路等地進行視察施作路段。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

為提升台東縣各地區交通道路品質，台東縣政府持續舉辦道路改善計畫，今年編列約1,500萬元經費，將進行台東市區部分道路改善鋪設及4處停車場開闢，縣長饒慶鈴11日特別前往長沙國宅周邊道路等地進行視察施作路段。



縣長饒慶鈴11日由縣府建設處長蔡勝雄、土木科長劉大魁、台東市長陳銘風等人陪同視察，議員張國洲、市民代表陳孟伸、台東市豐安里長陳進丁等人及附近居民也到場關心，饒慶鈴提到，道路是與民眾每日生活關係最密切的公共設施，提供民眾舒適及安全的道路是縣府重要的工作之一，縣府從99年開始辦理路平專案，且每年自縣庫編列龐大預算，進行縣內主要道路的改善與重新鋪設。

今年在台東市區編列約1,500萬元道路改善經費，針對市區年久破損的主要道路進行改善，包含青海路、太原路、大勇路、康樂路等11條道路AC重鋪，同時業將辦理寧波街計畫道路開闢，另外也在停車空間不足的區域，利用公有土地建置公有停車場4處，包括更生路警廣後方空地、鐵花路、南昌街、柳州街空地等。

此外，今年縣府也已完成四維路分隔島改善、中山路等路段鋪設，新闢知本龍馬大道、康樂橋至第一鐵路橋堤防整建、進行蘭嶼及綠島道路改善等，並將重建鹿野寶華橋以連接卑南溪兩岸、大武愛國蒲橋，以及預計新闢石川至加路蘭一路通等，讓鄉鎮市交通更便捷，提升民眾交通的安全及便利。