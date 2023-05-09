　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞秘境賞景垂釣

▲新北瑞芳漁港好旅遊。（圖／新北市漁業處提供）

▲水湳洞漁港。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近期的陽光明媚、氣候溫暖宜人，正是出遊好時機，新北市瑞芳區有4處漁港，沿著台2線濱海公路前進，分別為深澳、水湳洞、南雅、鼻頭漁港，其中深澳漁港及水湳洞漁港設有垂釣專區，可以踏足秘境賞景、悠閒垂釣，新北市政府漁業處邀請大家來一場漁港之旅！

新北市漁業處表示，深澳漁港擁有全台灣最多的娛樂漁船，到這裡除了可以出海賞景釣魚，周圍還有象鼻岩、酋長岩及270度廣闊視野的海天步道，望向港外可以遠眺九份金瓜石地區，港內則可以看見漁船熙攘進出，步道上佇立著許多Minecraft公仔及小卷裝置藝術，十分適合打卡留念。

▲新北瑞芳漁港好旅遊。（圖／新北市漁業處提供）

▲深澳漁港。

深澳漁港的特產是小卷與透抽，當地的店家表示，春末夏初時海況逐漸轉好，漁船陸續出海，一般從國曆3月開始抓小卷，6到8月達到盛產，因此現在到深澳可以品嘗到美味的透抽及新鮮小卷，當地美食名店眾多，除了酥炸、川燙、三杯，還可以製成小卷米粉、墨魚香腸；另外，5月份從深澳搭乘娛樂漁船出海，可以抓獲白帶魚、紅甘、馬頭等多種魚類。

漁業處說，沿著台2線濱海公路前進，到達水湳洞漁港，水湳洞漁港擁有東北角一大特殊景觀「陰陽海」及坐落在山巒半處充滿人文意境的十三層遺址。陰陽海別名「濂洞灣」，因附近金瓜石山上的岩層中富含黃鐵礦，東北角又是多雨的地區，因天然礦物染成黃褐色的雨水流入海灣，與外海的青藍海面形成鮮明對比，經年累月連岸旁礁石都被染成金黃色。

▲新北瑞芳漁港好旅遊。（圖／新北市漁業處提供）

▲水湳洞漁港劃設垂釣專區。

賞景之餘，水湳洞漁港是瑞芳區除深澳漁港外開放垂釣的漁港，劃設有垂釣專區，歡迎釣友們前往垂釣，也提醒從事釣魚活動，請結伴前往並確實穿著安全裝備（救生衣及防滑鞋等）。

漁業處長張麗珍表示，深澳及水湳洞漁港是瑞芳劃設有垂釣專區的漁港，市府推動嗨漁港計畫促進漁港轉型，希望將漁港作為載體拉近人與海的距離，無論是親子出遊、情侶約會、好友相聚，到瑞芳的漁港都合宜，歡迎喜歡釣魚及賞景或品嘗美食的民眾一起結伴造訪。

▲新北瑞芳漁港好旅遊。（圖／新北市漁業處提供）

▲出海釣魚賞景。

【更多新聞】

►國道客運9026試辦2路線分流疏運　謝國樑一早搭乘了解成效

►基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

►基隆捷運財務負擔重　謝國樑訴求寛鬆週期今年定案

►民進黨提名賴清德參選總統　蔡適應：台灣隊最強候選人

►型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
太會夾！夾娃娃機3高手遭列「黑名單」　苦主氣炸提告
性慾低落、不硬了！男40歲後「10症狀中3個」小心
快訊／大樂透4.3億獎號出爐！
妹子「裸貸」利息滾到2000萬！　不雅照慘遭外流給老公
郭台銘屏東造勢大進場「200m走20分鐘」　現場高喊：破1萬
快訊／書記官淪偷拍狼3年！法官裁定收押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞秘境賞景垂釣

新北5處社宅抽籤結果出爐　新莊新豐最搶手申租占3成

南投縣府推太極峽谷空中纜車　議會6月期末審查受矚目

台電桃園區營業處與用電大戶座談　傳授「節電+省錢」撇步

都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

周杰倫香港開唱！大秀花式籃球　「哼哼哈兮」飆《雙截棍》超嗨

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞秘境賞景垂釣

新北5處社宅抽籤結果出爐　新莊新豐最搶手申租占3成

南投縣府推太極峽谷空中纜車　議會6月期末審查受矚目

台電桃園區營業處與用電大戶座談　傳授「節電+省錢」撇步

都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

不吃海鮮、肉類膽固醇仍高？專家點名「2隱藏兇手」要小心

不斷更新／林安可開轟助獅領先　味全龍7局追1分

基隆河「巨魚現身」快跟人一樣高　拉魚1錯誤讓釣客嘆氣：痛心啊

新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

新莊球場突然灑水狂噴比賽暫停　周思齊遇水則發敲安打

遠雄港Q1EPS0.84元　Q3第二期加值園區啟用可提高營收獲利

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

周杰倫談第一名...遭酸反嗆「總有在吠的」　露面再回應：怎麼改變？

太會夾！夾娃娃機3高手遭列「黑名單」　苦主氣炸提告

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

鳳鳴夜市開5天熄燈　市府勒令停業

桃園304個里5/15-16大停水

「北港迎媽祖」水仙宮前平安宴大亂鬥

桃園「大溪區健行活動」　開放6千民眾參與

台南母女車禍命案陳椒華痛心

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

女子半夜獨坐台南運河橋墩突落水不治

台南新化行車糾紛當街互罵雙方都要罰

市地重劃爭議　民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

屏東男反鎖屋內不進食　消防員破門救人送醫

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

有機男遭蛇咬　醫讚他2點逢凶化吉

學生摔癱　桃議員要求加強道路養護

更多熱門

相關新聞

新北5處社宅抽籤出爐　新莊新豐最搶手

新北5處社宅抽籤出爐　新莊新豐最搶手

新北市五處青年社會住宅聯合招租於今年4月28日完成電腦抽籤，總共收件1783件，其中最搶手的是新莊新豐社宅，申租件數占比3成以上。抽籤結果公布於「新北住都中心」官網開放查詢，後續將視各社宅退租情形，通知民眾看屋選屋。

汐止暗夜鬥毆　2男中刀傷送醫

汐止暗夜鬥毆　2男中刀傷送醫

即／未綁安全帶　工人跌3層樓慘死

即／未綁安全帶　工人跌3層樓慘死

新北商圈樂賞螢　體驗生態美景

新北商圈樂賞螢　體驗生態美景

鳳鳴夜市開5天熄燈　市府勒令停業

鳳鳴夜市開5天熄燈　市府勒令停業

關鍵字：

新北瑞芳漁港垂釣

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面