新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞秘境賞景垂釣

▲水湳洞漁港。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近期的陽光明媚、氣候溫暖宜人，正是出遊好時機，新北市瑞芳區有4處漁港，沿著台2線濱海公路前進，分別為深澳、水湳洞、南雅、鼻頭漁港，其中深澳漁港及水湳洞漁港設有垂釣專區，可以踏足秘境賞景、悠閒垂釣，新北市政府漁業處邀請大家來一場漁港之旅！

新北市漁業處表示，深澳漁港擁有全台灣最多的娛樂漁船，到這裡除了可以出海賞景釣魚，周圍還有象鼻岩、酋長岩及270度廣闊視野的海天步道，望向港外可以遠眺九份金瓜石地區，港內則可以看見漁船熙攘進出，步道上佇立著許多Minecraft公仔及小卷裝置藝術，十分適合打卡留念。

▲深澳漁港。

深澳漁港的特產是小卷與透抽，當地的店家表示，春末夏初時海況逐漸轉好，漁船陸續出海，一般從國曆3月開始抓小卷，6到8月達到盛產，因此現在到深澳可以品嘗到美味的透抽及新鮮小卷，當地美食名店眾多，除了酥炸、川燙、三杯，還可以製成小卷米粉、墨魚香腸；另外，5月份從深澳搭乘娛樂漁船出海，可以抓獲白帶魚、紅甘、馬頭等多種魚類。

漁業處說，沿著台2線濱海公路前進，到達水湳洞漁港，水湳洞漁港擁有東北角一大特殊景觀「陰陽海」及坐落在山巒半處充滿人文意境的十三層遺址。陰陽海別名「濂洞灣」，因附近金瓜石山上的岩層中富含黃鐵礦，東北角又是多雨的地區，因天然礦物染成黃褐色的雨水流入海灣，與外海的青藍海面形成鮮明對比，經年累月連岸旁礁石都被染成金黃色。

▲水湳洞漁港劃設垂釣專區。

賞景之餘，水湳洞漁港是瑞芳區除深澳漁港外開放垂釣的漁港，劃設有垂釣專區，歡迎釣友們前往垂釣，也提醒從事釣魚活動，請結伴前往並確實穿著安全裝備（救生衣及防滑鞋等）。

漁業處長張麗珍表示，深澳及水湳洞漁港是瑞芳劃設有垂釣專區的漁港，市府推動嗨漁港計畫促進漁港轉型，希望將漁港作為載體拉近人與海的距離，無論是親子出遊、情侶約會、好友相聚，到瑞芳的漁港都合宜，歡迎喜歡釣魚及賞景或品嘗美食的民眾一起結伴造訪。

▲出海釣魚賞景。