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社會 社會焦點 保障人權

只因互看不順眼...汐止暗夜鬥毆　2男中刀傷送醫

記者張君豪／新北報導

9日凌晨0時50分許，新北市汐止區原興路原興廣場旁李姓與王姓2名男子因故發生口角及肢體衝突，李男遭王男這方勸架的同夥友人歐男持折疊刀刺傷，歐男也於持刀打架過程中劃傷自己手臂，汐止警分局社后所警網獲報趕抵，李男已先行送醫，警方當場將相關人等帶回派出所偵辦，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

▲汐止9日凌晨驚傳打架持刀砍人事件，揮刀傷人的歐男也遭自己持刀劃傷送醫，遭警方移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止9日凌晨驚傳打架持刀砍人事件，揮刀傷人的歐男也不慎劃傷自己，遭警方移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方指出：涉案王男（19歲）與葉姓友人（21歲）9日凌晨在汐止區原興路原興廣場閒聊時，李男（29歲）一行人恰巧經過，李、王雙方互不相識，卻因互看不順眼在場發生口角、肢體衝突，王男另名友人歐男（23歲）前來勸架，過程中卻被李男攻擊掐頸，歐男持折疊刀反擊刺傷李男，雙方鬥毆過程中歐男自己手臂也遭劃傷，並在事後將折疊刀藏匿於葉男背包內。

▲汐止9日凌晨驚傳打架持刀砍人事件，揮刀傷人的歐男也遭自己持刀劃傷送醫，遭警方移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

社后所獲報抵達現場，李男由友人送往汐止國泰醫院救治，所幸經急救後傷勢穩定，歐男則被通報119救護車送往汐止國泰診治。警方當場將王男與葉男等人逮捕製作筆錄，並在兩人同夥的葉男背包內，起獲折疊刀2把、西瓜刀1把，歐男則於就醫後帶返所偵辦，全案警方詢後將動刀砍人的歐男、協助藏匿凶器的葉男依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警方呼籲，民眾與人發生衝突切勿私行暴力行為，警方將嚴正執法調查掃蕩，絕不徇私偏袒，民眾遭遇衝突應循理性管道解決紛爭，以免觸法。

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