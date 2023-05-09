▲新北5處社宅抽籤結果出爐，新莊新豐最搶手申租占3成。（圖／新北住都中心提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五處青年社會住宅聯合招租於今年4月28日完成電腦抽籤，總共收件1783件，其中最搶手的是新莊新豐社宅，申租件數占比3成以上。抽籤結果公布於「新北住都中心」官網開放查詢，後續將視各社宅退租情形，通知民眾看屋選屋。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，這次同時開放新莊新豐、板橋府中、新店斯馨2號、新店央北、三峽國光等五處社宅供民眾申請，從收件狀況來看，最熱門的是新莊新豐的套房型及一房型，合計申請564件，套房月租金最低5300至6400元，一房月租金6900至1萬700元。

▲新北五處青年社宅聯合招租完成電腦抽籤。

錢奕綱說，分析原因應是該處社宅鄰近樹林車站生活圈、樹林秀泰影城、浮洲河濱公園，樓下又有警察局、公托、托老中心等設施，生活機能完備且租金相對平實，吸引租屋族搶進。

住都中心補充，這次抽籤包括今年名單即到期失效的新店央北（二房、三房型）及三峽國光社宅（二房型），讓仍有租屋需求的備取民眾還能重新提出申請，合格者可再次進入遞補名單中輪候遞補。目前五處社宅雖無空房，但經審查符合資格的申請民眾都會排入遞補名單中，並於4月28日完成抽籤後得出遞補序位。後續將視各社宅退租情形，通知民眾看屋選屋、簽約點交。