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科技校院繁星推薦放榜！錄取率57.7%「近4年新低」

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲科技校院繁星推薦今天放榜，錄取率57.7%，寫下近4年來新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今（9日）上午放榜，今年共有50所學校提供2551個招生名額，總共3500人報名，最後錄取2019人，錄取率為57.7%，寫下近4年新低，技專校院招聯會提醒錄取生，無論放棄與否，一概不得參加112學年度四技二專甄選入學招生；另今年不寄分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。

技專校院招生委員會聯合會表示，112學年共有49所科技校院和1所大學參與繁星計畫聯合推薦甄選入學，合計提供2551個招生名額，完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3350名，志願數計3萬5341個，每人平均志願數為10.5個。

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技專招聯會表示，經過辦理志願統一分發後，至少有1名學生錄取國立科技校院的技高學校比率達98.5%，另以前5個志願錄取學校的學生比率達72%以上，而根據教育部核定偏遠地區高中名單，參與科技繁星的偏遠地區技高學校有19校，推薦考生錄取率超過五成、達到58%。

技專校院招聯會主任王錫福提醒錄取生，經分發錄取的錄取生，無論放棄與否，一概不得參加112學年度四技二專甄選入學招生；若要參加112學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，必須在5月16日12時前，傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。若未依規定期限及方式聲明放棄者，一律不受理。

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