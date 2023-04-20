防ChatGPT影響申請入學！招聯會訂三大注意事項「強化面試與實作」

▲避免考生利用ChatGPT等AI工具影響公平性，招聯會制訂注意事項，提供大學參考。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，但也讓外界擔心，考生會利用ChatGPT美化甄選入學書審資料而影響公平性，招聯會今（20日）公布因應方式，並發文給各大學辦理申請入學時應注意事項，主要留意三大重點，包括重申三重二不原則，大學可透過既有面試或實作等其他甄試項目確認資料真實性，也提醒考生不宜過分依賴AI工具，若讓審查老師對所審查的資料有涉及抄襲與代寫疑慮，恐對學生有更不利影響。

112學年度大學「申請入學」，共有67校、2229個校系參與招生，已有6萬2194名考生通過第一階段篩選後，進入第二階段指定項目甄試，5月4日起開始上傳審查資料，各大學也將展開審查作業。

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不過，美國OpenAI去年11月推出聊天機器人ChatGPT，在全球掀起AI狂潮，今年3月新推GPT-4，文字能力更驚人，但也衍生相關疑慮，包括助長抄襲歪風，學生利用ChatGPT來寫論文或交報告，甚至美化甄選入學的書面資料的內容，學者也建議大學要強化口試並制訂防弊措施。

面對考生是否會藉助聊天機器人ChatGPT等AI工具，完成校內課程學習成果及學習歷程自述等資料，並作為大學申請入學第二階段備審資料，致影響招生公平性之疑慮，大學招聯會擬定「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項草案」，在經過會員大會討論彙整內容後，以及教務長工作小組及常務委員會議討論後確認，已正式發文給各大學作為第二階段審查資料時參考。

招聯會表示，「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項」，主要提醒各校系辦理申請入學招生時，應該留意三大重點，首先是「重申三重二不原則」，提醒學系在審查時，請秉持此原則，嚴謹妥善辦理，其次是「掌握審查資料重點」，透過學生呈現資料，了解學生高中三年所參與學習活動與成果，學系應綜合評量，而非僅以文字表述能力為評分依據，最後則是「加強其他甄試項目」，各校系可透過既有的面試或實作等其他甄試項目，確認資料真實性。

招聯會執行秘書王文俊指出，「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項」建議對象是大學，主要以一般性原則為主，在執行面部份，因各校有各自作法，故避免涉及操作細節而致影響各校系辦理招生業務自主性。

王文俊也呼籲考生，大學在審查資料過程，相當注重資料的真實性與考生自主準備，提醒考生不宜過分依賴AI工具，若讓審查老師對於所審查的資料有涉及抄襲與代寫的疑慮，恐對學生有更不利的影響。