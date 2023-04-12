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申請入學二階甄試「黃金周六」5／20　快篩陽與確診輕症仍要應試

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲申請入學二階甄試「黃金周六」落在5／20，而快篩陽與確診輕症者仍要參與二階甄試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學「申請入學」第一階段篩選結果上月底已公布，通過一篩選考生，將在5月18日至6月4日參與大學校系自辦的二階甄試，招聯會今（12日）指出，二階甄試「黃金周六」落在5月20日，共有184 個系組選在這天辦理甄試，另因新冠疫情趨緩，今年僅有中重症確診且依法隔離考生，才適用應變機制，上述考生可透過外加名額錄取，快篩陽與確診輕症者則仍要參與二階甄試。

112學年大學「申請入學」第一階段篩選結果在3月30日公布結果，隨後考生必須在5月18日至6月4日參與大學校系自辦的二階甄試，招聯會今天表示，今年有67所大學院校2229個校系組參加申請入學選才，「黃金周六」是落在5月20日，有184 個系組只在這一天辦理甄試，但從107年由校系提供彈性分流後，系組至少會規劃上下午場、兩個以上時段方便考生應考；考生若有撞期問題，可以跟學系聯繫協調。

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▲▼大學校系自辦二階甄試時間為5月18日至6月4日，其中5月20日為黃金周六。（圖／招聯會提供）

▲大學校系自辦二階甄試時間為5月18日至6月4日，其中5月20日為黃金周六。（圖／招聯會提供）

另因國內外疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心已宣布將COVID-19疾病嚴重度下降，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，由「確診均通報」改為「併發症（中重症）才須通報」，招聯會邀請醫學及公衛領域專家、教育部、衛福部疾管署召開諮詢會議研商後決定，調整為個案考生符合COVID-19併發症（中重症）條件，須通報並隔離治療才適用應變機制，相關規定已在網站上公告。

招聯會表示，新冠肺炎中重症確診且依法隔離考生，才適用應變機制，若屬於上述條件的一般校系考生，因中重症且隔離而取消面試筆試實作，甄試項目改以「學測＋書審」進行，若考生達錄取標準，將以外加名額錄取。

若是醫學、牙醫、中醫學系、師培公費生系組等政府人力管制學系，因中重症確診且依法隔離考生，招聯會指出，醫學、牙醫、中醫學系依簡章既定規定辦理，不取消面試筆試實作，錄取名額則因維持簡章既定規定，或全系通過篩選考生採相同甄試項目辦理甄試，仍以內含名額錄取。

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