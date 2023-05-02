114學年分發入學「158系組首度參採數乙」　財經＋資訊＋商管為主

▲114學年起，數乙納入分科測驗考科，招聯會今公布，分發入學共有158系組首度參採數乙。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

招聯會常委會日前已決議114學年度起，將「數學乙」納入分科測驗考科，而招聯會今（2日）公告114學年度各招生管道數學考科參採查詢系統，其中分發入學管道，首度有158個校系組參採分科測驗數學乙，又以財經、資訊、商管學群居多，占7成左右，另455個系組參採數學甲，另有73個系組參採數A，169個系組參採數B，還有878個系組不參採數學。

基於大學專業課程銜接及選才需求，招聯會已決議114學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，而為提供目前就讀高一學生，了解未來升高二選修數學的規劃方向，大學招聯會今天公布「114學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，可查詢各校系於各招生管道所使用數學考科，分別為學測數學A、學測數學B、分科測驗數學甲、分科測驗數學乙4個考科。

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根據招聯會統計，114學年度繁星推薦管道，共有556個系組參採數A，274個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定則有115個系組，有837個系組不參採數學。

▲114學年度繁星推薦數學考科參採狀況。（圖／記者許敏溶攝）

至於申請入學部分，招聯會表示，共有627個系組參採數A，304個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有126個系組，另有979個系組不參採數學。

招聯會指出，和113學年度相比，兩招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，有近半數系組不參採數學，參採數A在3成左右，數B則接近兩成，其餘約5%系組則參採數學A或數學B其中任一科皆可。

▲114學年度分發入學數學考科參採狀況。（圖／記者許敏溶攝）

另由於114學年度起，將數乙納入分科測驗考科，根據招聯會統計，114學年度分發入學有73個系組參採數A，169個系組參採數B，455個系組參採數甲，並有154個系組首度參採數乙，參採「數B+數乙」有3個系組，檢定數學A或B有74個系組，檢定數A或B並採計數乙則有1個系組，還有878個系組不參採數學。

招聯會表示，原111考招方案規定，分科測驗僅有數甲可做選擇，部分校系希望有更適切考科可採計。招聯會決議114學年度起將「數學乙」考科納入分科測驗考科後，有158個系組首度使用到分科測驗數乙，而首度使用分科測驗數乙的158個校系組中，以財經、資訊、商管學群居多，占了7成左右。

▲114學年度申請入學數學考科參採狀況。（圖／記者許敏溶攝）