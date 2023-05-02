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頂大財金商管學系參採數乙　專家分析：將可招收社會組好學生

▲▼得勝者文教考試策略中心主任藍天予。（圖／記者許敏溶攝）

▲114學年，分發入學共有158系組首度參採數乙，藍天予認為，將可招收到社會組成績好的學生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年度起，「數學乙」將納入分科測驗考科，招聯會今（2日）公告，114學年度首度有158個校系組參採分科測驗數學乙，又以財經、資訊、商管學群居多，包括台大會計、台大財金系與法律學系財經法學組等系組都參採，升學輔導專家分析，這代表數乙確實有存在需求，也讓上述學系有機會收到更多社會組成績相對優異考生。

為與大學專業課程銜接及選才需求，招聯會已決議114學年度起，將「數乙」納入分科測驗考科，招聯會也在今天公布「114學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，可查詢各校系於各招生管道所使用數學考科，分別為學測數學A、學測數學B、分科測驗數學甲、分科測驗數學乙4個考科。

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根據招聯會統計，114學年度分發入學，共有154個系組首度參採數乙，而首度使用分科測驗數乙的158個校系組中，以財經、資訊、商管學群居多，占了7成左右。

升學輔導專家藍天予分析，分科測驗將在114學年恢復考數乙，目前資料顯示，包括台大財金系、法律系、國企系等第一類組的領頭羊校系，在分發入學管道都參採數乙，顯示數乙在招生上確實有存在需求，也讓上述學系有機會招收到更多社會組成績相對優異考生。

不過，藍天予指出，114學年分發入學管道僅有158系組參採數乙，佔比不到整體1成，相較於110學年，則有609系組參採數乙，約占整體的3成多，或許是因為第一年關係，也可能是因為少子化大環境關係，校系不得不妥協，之後會不會增加，值得再關注。

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