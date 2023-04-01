獨／教部首次技專師資查核！教授怒到拳頭硬「痛批外行、用關鍵字篩選」

▲東方設計大學因師資質量不符法規等原因被列專輔學校，教育部也針對技專校院師資進行查核。（圖／記者陳建宇攝）

記者許敏溶／台北報導

為落實專科以上學校師資質量考核，教育部上周發文給公私立技專校院，首度針對技專師資專業與系所及任教課程是否相符進行查核，並要求大學在一周內回報，引發技專校院與教授抱怨與不滿，批評教育部是否只用關鍵字篩選，導致一校就有超過40名教授被列入質量不符名單內，連藥學系博士都被認定跟生物科技不相關而要回報，一名在醫管系任教超過20年老師更批評，教育部比對結果很外行，需要建立更謹慎的查核機制。

受到少子化影響，不少技專校院師資偏離該系所專業，東方設計大學日前就因師資質量不符合法規等因素而被列專輔學校，教育部為落實學校師資質量考核，在3月23日發函給公私立技專校院，首度實質查核各技專校院教師學術或實務專長，是否與系所及任教課程相符。

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教育部根據技專校務資料庫表單資料查核後，因為部分專任師資暫時無法確認學研專業和主聘系所及其任教課程領域的相符關係，要求上述未列計專任師資的學校，要提供師資的學術研究資料或實務專長佐證，如國際期刊論文（SSCI、SCI、EI等）、專利、專書、聘用資格等資料並，且學校必須在3月30日前回報。

▲教育部首次針對技專校院師資質量查核，教授質疑僅用關鍵字篩選，根本亂搞一通。（圖／讀者提供）

該函發出後，引發公私立技專校院校方與教授的不滿，一名技專校院主管就批評，這次查核程序僅透過校務資料庫進行形式比對，就有所謂「專業未確定相符」教師名單，質疑是否教育部僅用「關鍵字」進行篩選，只要教授專長跟系所名稱不同就列入，因為該校就有超過40名教師被列入名單，例如一名在生物科技系任教的藥學博士也被列入，且要求各校在一周內填報舉證資料並回報也太趕，教育部根本是亂搞一通。

另一名在醫務管理系任教超過20年的教師也表示，自己是資訊及資訊管理專業，醫務管理需要資訊技術及資訊管理是常識，但教育部初判卻把他歸入暫不確定專業相符名單，系上統計專業教師也在不確定相符名單，讓人相當錯愕，凸顯教育部的比對結果很外行，需要建立更謹慎的查核機制。

教育部則回應，為兼顧落實高等教育自主理念及維護學生學習權益，考量學校設有通識中心等單位，可聘任各該領域專任教師，因此規定專科以上學校各專業系所師資，至少應有7位與各該領域專長直接有關的專業教師，以符合規定，如經檢核博碩士學位，無法確認專任教師學術研究專業，與主要聘任該教師的系所任教課程領域直接關聯性時，即請學校進一步提供學術研究資料或實務專長佐證，確認考核的正確性。

教育部也說明，考量教師專業尚有期刊論文等學術研究得以輔助展現，因此請學校提供專任教師期刊論文以為佐證，若因發表篇數眾多，無法在3月30日前函報等情形，學校可來函說明告知，可以協助展延報部時間。