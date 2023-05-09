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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呂秀蓮7月訪韓促雙贏　「2024選錯總統絕對是大災難」

▲▼前副總統呂秀蓮世界領袖會議歸來，談「民主亞洲聯盟」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前副總統呂秀蓮7月將前往韓國舉辦「甲午戰爭129周年活動」，探討東亞地緣政治議題。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南韓總統尹錫悅上任後，大走「親美和日」的路線，近日日本首相岸田文雄訪韓與尹會談，使過去一度降到冰點的日韓關係急速回溫。前副總統呂秀蓮9日表示，為了維護東亞和平、安全與發展，她將籌組「Taiwan-Korea WIN-WIN Union（台韓雙贏聯盟）」，計畫今年7月29日啟動訪韓「台韓和平親善之旅」，並在韓國舉辦甲午戰爭129周年紀念活動，另外明年4月則將啟動訪日的「台日和平親善之旅」。

呂秀蓮今天上午出席「台日韓」金三角結盟記者會，她會中宣布，即將籌組「Taiwan-Korea WIN-WIN Union」，建構一個柔性國力的搖籃，這樣就不會單獨面對強大、令人不安的共產政權，與韓國民間150多家友台的文教、科技、企業界人士組織的「Korea-Taiwan WIN-WIN Union（韓台雙贏聯盟）」相互呼應。她說，許多韓國重要人士希望促成台韓之間的雙贏，他們認為，台灣有事不僅日本有事，韓國也有事。

呂秀蓮分享，近期她看到日本、韓國化解歷史宿敵，尹錫悅訪問美國獲得隆重接待，讓她感慨萬千，國人同胞一定記得，前陣子總統蔡英文、前總統馬英九先後訪問美國、中國，前後兩任總統一個親美、一個親共，兩人的國家認同、兩岸關係立場南轅北轍，這是台灣人民選出來的總統，讓人非常感慨。

對於兩岸關係，呂秀蓮重申自己的「雙兩岸關係策略」主張，強調應該讓中共認清歷史真相，還台灣一個清白，因為「一個中國一個台灣」不是台灣人造成的，而是歷史造成的，如果要改善台灣的關係，北京負更大的責任，因為當年出賣台灣的就是清廷。

呂秀蓮表示，她無時無刻不愛台灣，未來選總統一定要睜大眼睛，因為下一屆總統絕對是決定2300萬人存亡關鍵時刻的領導人，選對了是全民之福，選錯了絕對是大災難，這個人必須承受蔡英文留下來種種內憂外患，一定是要天縱英明的人，否則，台灣人民將承受後果。

▲▼前副總統呂秀蓮世界領袖會議歸來，談「民主亞洲聯盟」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼前副總統呂秀蓮世界領袖會議歸來，談「民主亞洲聯盟」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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