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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜反對一國兩制　民進黨追問：認不認同馬英九「九二共識」？

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜赴新北市議會備詢。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜8日在市議會應詢時，明確表達反對一國兩制，也反對台獨，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝，厝要顧好、國家也要顧好」。對此，民進黨發言人林楚茵9日表示，九二共識就是一國兩制，侯友宜的兩岸立場和主張仍是避重就輕，繞過前總統馬英九，刻意迴避九二共識，但侯友宜到底認不認同馬英九的主張？侯友宜應該清楚表態。

林楚茵說，中國國家主席習近平在2019年初已經定調，「九二共識」就是「一國兩制」，而這樣的主張完全不被台灣民眾所接受；但卻很遺憾地看到，國民黨內部總是對中共的「九二共識」存有幻想，甚至願意自甘墮落陷入對方設定的政治框架、順從配合中共演出，請問侯友宜，是否能鼓起勇氣也對中共表態，說國民黨反對中國單方面定義的「九二共識」？

林楚茵強調，馬英九最近一再在中國和國際間宣傳所謂「九二共識」、「同屬一中」，不但公然接受中共主張「台灣屬於中華人民共和國的一部分」的「一中原則」，還說「九二共識又活過來了」 ，請問侯友宜對於馬英九的說法，又是否願意繼續照單全收？

林楚茵表示，中共主張的「一國兩制」就是要消滅台灣主權、沒有中華民國的存在空間，侯友宜如果也反對，就該負責任地提出具體、務實的方法，否則民眾很難相信更無法說服。

林楚茵質疑，「九二共識」就是「一國兩制」，而侯友宜至今仍不斷迴避是否接受「九二共識」的問題，難道又是一場騙選票的鬧劇？

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