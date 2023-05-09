數位身分證「10億元打水漂」　議員：民進黨全面執政有多無能

▲數位身分證中止因資安爭議難以續推，10億花費恐全民埋單。（圖／翻攝自內政部官網）

記者邱晟軒／綜合報導

5年前由時任行政院院長賴清德推動的換發數位身分證計畫，然而因資安疑慮暫緩，導致相關廠商向政府求償5.26億元，加上已採購機器和場地、維持運轉空調費5.24億，若協調破局，逾10億元費用將全民埋單。對此，台北市議員游淑慧痛批，民進黨政府「亂」花了10億元，讓大家看到在綠營全面執政之下他們有多無能。

游淑慧今天在臉書發文指出，數位身分證政策推出之初，即表達了反對立場，反對理由並非為反而反，而是在台灣的資安問題這麼嚴重的狀況下，推動數位身分證只會讓個資外洩得更嚴重，個資全集中，洩資也只要單一破口。

游淑慧表示，去年10月，媒體曝光我國2,300萬人的戶籍資料在網路上販售。內政部對此事件提出了檢討報告，然而該報告除了提到內部網路安全無虞、靜待檢調說明外，對於2,300萬筆戶籍資料在網路上被販售的事實卻未向大眾作出任何解釋。

游淑慧進一步指出，近日更有消息指出，台北市寧夏派出所所長洩漏特定人士的個人資料給詐騙集團，這再次顯示政府無法適當管控內部的資安問題，甚至有內鬼將資料提供給詐騙集團。這樣的情況讓人民對政府的資安保護能力產生懷疑。

游淑慧以新加坡、南韓為例，這兩國都有推動數位身分證，但是這兩國也曾在推行數位身分證後發生資安問題。台灣應該要藉由鄰國的前車之鑑審慎檢視現行的《民法》、《個人資料保護法》等法規是否完備；尋求官民合作，請教專家意見多方評估資安風險和解決方案。

游淑慧認為，做好前置作業、後發展卡片規格與發行規劃，在跟進國際風潮之餘也節省不必要的內耗成本與隱憂，盡全力避免把全國人民的個資變成砧板上的待宰魚肉。但是民進黨政府「亂」花了10億元，讓大家看到在綠營全面執政之下他們有多無能。看到民進黨浪費錢的手法，只想問你們：錢是哪麼好賺的嗎？