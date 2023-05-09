美議員稱「中國若侵台就炸台積電」　呂秀蓮憤慨：蕭美琴該擋住

▲前副總統呂秀蓮今天舉行記者會談「台日韓」金三角結盟議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

曾經訪問台灣的美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）日前指出，要嚇阻中國最直接辦法，就是要告訴中國，如果要入侵台灣，美方就要炸毀台積電，引發輿論譁然。副總統呂秀蓮9日痛批，她聽到這句話非常憤慨，駐美代表蕭美琴應該在第一時間就擋住，並酸外交部完全從事「內政」，只是不斷請外國人到台灣來，就覺得我國外交好棒棒。

米爾肯研究所（Milken Institute）日前舉辦全球論壇「中國和美國：駕馭戰略競爭」，莫頓在小組討論會上發言說，「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電，我只是拋出這個想法，因為這不是最佳策略，只是因為這是一個例子，當然台灣真的不喜歡這個想法」。

呂秀蓮今天上午出席「台日韓」金三角結盟記者會，她批評「炸毀台積電」一說表示，聽到這句話非常憤慨，蕭美琴應該要在第一關就擋住，這到底是對台灣好，還是把災難帶來台灣，還是為台灣的和平著想？她說，請有智慧的蕭美琴轉告美國政府，現在台灣人民想知道誰真愛台灣，或者如同「所羅門王的審判」，是想要把台灣砍成一半？

此外，呂秀蓮也批評，目前正在爭取共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）近日提議每個台灣家庭擁槍的主張，她說，怎麼可以說要炸毀台積電、讓台灣家庭人人擁槍？說這樣話的人，在台灣卻以貴賓招待（指莫頓曾在2022年10月訪台），「幾個月看下來，我心中在淌血」。

呂秀蓮表示，我國的國軍再怎麼堅強，前線仍然對不上外交部，因為外交部完全從事「內政」，只是不斷地請外國人到台灣來，到總統府拜會、台北賓館吃完飯，就覺得我國外交好棒棒，然而，打開世界地圖，全世界200多個國家，承認台灣的只剩下14個。

呂秀蓮強調，當全世界都這麼關心台灣，國內每位政治人物好像都會喊和平，可是哪個人真的在關心？還是只關心下一屆能不能當選？政客只擔心自己會不會當選，唯有政治家才會想到下一代的幸福，當然，現在為了選票，朝野各界沒有人不敢不說和平，不過，和平是需要投資、下功夫的，請每位候選人在喊和平的同時，告訴民眾：要如何保衛和平？當選後要用什麼方式確保台灣和平？