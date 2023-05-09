國民黨2024侯郭之爭　李明璇：沒有非誰不投，只有中華民國

▲國民黨發言人李明璇出席鴻海創辦人郭台銘高雄造勢。（圖／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨2024總統徵召如今成鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜二擇一的局面。日前出席郭台銘高雄造勢的國民黨發言人李明璇表示，治國靠得是能力，不是口才，「沒有非誰不投，只有中華民國」，希望不論最後出線的人是誰，只要人選決定了，大家就是要全力支持。

李明璇獲徵召投入高雄市第八選區（小港、前鎮、旗津）立委選戰，面對藍營總統大選布局，強調她有責任呼籲大家，一定要同心合一，5月份是國民黨總統候選人出線的關鍵時刻，很明顯的，最近不論是侯友宜或是郭台銘，都已經是綠營鎖定攻擊的目標，開始使出那招「把人極盡醜化、當成笑話」，甚至又出現民調灌票的惡劣手段。

李明璇說，這個政府這幾年來完全執政，卻沒有完全負責，不斷用一切資源打擊異己，讓意識形態凌駕一切專業，各種雙標、道德淪喪、價值觀敗壞，台灣現在被錯誤的領導者，駕駛到錯誤的方向，他們不但橫衝直撞，還完全不顧乘客的安危，只為了找到自己追尋的「財寶」。

李明璇指出，現在在野黨最重要的事，就是拿回控制權，把方向盤穩住，「人民的幸福」才是唯一的目的地，衛星導航就是「人民的心聲」！而設定好這個路線，一定要找出合適的駕駛，他需要有遠見、需要有最強的團隊，並且能夠苦民所苦、願意聆聽人民的聲音，「你跟我都知道，這個人絕對不是賴清德」，沒有非誰不投，只有中華民國，要的就是守護國家，帶給台灣安全與繁榮