民眾黨能不能取代國民黨？　柯文哲前幕僚分析關鍵：要面對現況

▲民眾黨主席柯文哲8日正式領表登記。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲8日赴中央黨部登記參選2024總統，由於黨內僅柯文哲一人登記，屆時17日民眾黨將正式公告提名。有網友在PTT上發問「民眾黨取代國民黨的可能性？」，曾在柯文哲競選台北市長時幫忙負責操刀Line帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡分析6原因，直言想在狹小格局的操作下，卻又要走出小眾市場，唯一就是面對現況。

吳靜怡指出，民眾黨能否取而代之國民黨，首先要關注的是一人政黨之下有沒有機會培育更多優秀政治家？目前看起來，所有黨工、側翼的能量只能先處理2024柯文哲總統選舉，如何在無法當選總統又要將2020年的158萬8806張政黨票從2／3泛綠光譜轉移到泛藍中間選民，是續命的關鍵。

另外，吳靜怡說，在野聯盟的泛藍路線，會造成無黨比掛民眾黨還好選的狀態。像是台北市中正萬華，這一區是民眾黨疫後有機會勝選的地方，但于美人卻是在柯文哲訪美時宣布參選，這完全彰顯民眾黨「操盤手的薄弱」，全台都會出現「跟你交朋友，但沒有要跟你成為戰友」的狀況，不得罪國民黨又能獲得民眾黨支持的選擇。

吳靜怡提到，區域立委是各區的熱源，國民黨初選從立委到總統，整個都是展現了「必爭」的決心，因為贏面高，也因為初選組織動能高，民眾黨的選情冷淡就是2022成績影響，提名86人，只當選14人，民眾黨在新聞、網路展現氣勢高昂，可是因為沒有地方組織，中獎機率實在太低。

吳靜怡也表示，不分區席次會因為國民黨拉泛藍、台灣基進拉泛綠，又有強力參選人帶動政黨票的情況下，使用柯文哲參選總統的效應，這樣計算是頂多能保三拉四，要能找到優秀又能讓民眾黨支持者買單的人才，不容易。

第五，吳靜怡指出，全黨資源包含組織、網軍、側翼都只處理防護一人，而國民黨有：韓家軍、老虎軍團、核四幫、地方勢力等等，但民眾黨只有網路的一些些粉專、一些被主觀歸類的泛藍議員，加上地方組織又小又分裂。

最後，吳靜怡說，總統論述的前後「包牌」，泛藍泛綠都看不懂的最後，沒有立場就容易沒有勝利，直言民眾黨現在是新的政黨就必須應付總統大選，相當辛苦也是非常不容易。