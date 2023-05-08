未獲藍徵召將獨立參選？郭台銘喊沒有、沒有　「I’m ready！」

▲宣明智宴請立委＆立委參選人餐會，郭台銘親自出席。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智今（8）晚宴請國民黨民代，被外界視為力挺鴻海創辦人郭台銘的一場「挺郭夜宴」。針對外傳未獲國民黨提名將獨立參選，郭台銘對此2次嚴正駁斥，「沒有！沒有！」至於是否會晤民眾黨主席柯文哲，郭台銘則未正面回答。

宣明智今晚在台北喜來登大飯店的17樓的「請客樓」宴請國民黨民代，共有12位現任立委，以及4位2024立委參選人出席，被外界視為力挺鴻海創辦人郭台銘的一場「挺郭夜宴」。然而，出席者包括立委謝衣鳳、林為洲、游毓蘭等，都被認為「挺侯大將」。

對於挺侯立委出席，並表明立場不會動搖，郭台銘表示，國民黨團結勝選是最重要的，國民黨沒有任何分裂的本錢，也沒有不團結的資格，因為團結都不一定勝選。他強調，之前說過「最想贏」的人就是黨主席朱立倫，而他在黨中央領導下扮演好自己的角色，全力衝總統勝選、立委過半，奠定「不要戰爭要和平，不要惡鬥要經濟」，這是共同的目標。

媒體也問到，若未獲國民黨提名，是否將獨立參選？郭台銘對此2次嚴正駁斥，「沒有！沒有！」見場面有點凝重，陪同聯訪的宣明智與立委陳玉珍趕忙出面打圓場，稱準備一個新竹攻城獅籃球隊的「Ready」吉祥物，因為所有參加與會的委員，共同想問的問題就是，「阿銘，Are you ready？」

郭台銘笑答，「I say Yes！ I’m ready！ Let’s go！ OK？」宣明智也附和，「Let’s go！」還有媒體問到，出席的立委林為洲、謝衣鳳堅稱支持侯友宜，會不會因此感到尷尬？宣明智則說，「沒這問題！優秀的人大家都挺！」最後媒體追問是否有與民眾黨主席柯文哲見面，但郭一行人則已揚長而去。