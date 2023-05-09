「大安居民」柯文哲巧遇羅智強拜票　酸賴清德：好意思說別人專制

▲羅智強與柯文哲巧遇。（圖／翻攝自羅智強Youtube「野電視94強」）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第6選區（大安）立委初選採全民調，預計5月10日至12日進行民調，13日上午10時公布結果。前台北市議員羅智強9日上午於大安捷運站拜票，巧遇「大安居民」民眾黨主席柯文哲；而柯文哲也批評民進黨主席賴清德「專制還好意思說別人專制」。

國民黨台北市第6選區（大安）立委登記名單，包括羅智強、現任市議員鍾沛君，以及前國安會副秘書長楊永明，經日前協調同意採取全民調方式進行初選，電話民調日期為5月10日至12日，於5月13日上午10時公佈民調結果。有趣的是，國民黨立委初選候選人積極與柯文哲同框、拉票，包括松信的徐巧芯，以及大安區的鐘沛君。

不僅如此，羅智強與台北市議員王欣儀在9日早上7時在捷運大安站外拜票時，巧遇居住在大安區的柯文哲，並且向對方說明國民黨初選民調機制，包括10日至12日進行電話民調；而柯文哲也向直播前的觀眾打招呼，「大家早安，早睡早起身體好，我看現在還很多躺在床上，早睡早起是好習慣。」

隨後，羅智強詢問柯文哲，自己有些立場跟柯文哲一樣，包括兩岸一定要和平、民主要制衡，但最近賴清德稱「這次2024選戰不是戰爭與和平選擇，是民主與專制的選擇」？柯文哲聽聞後雖然先稱「唉唷！你不要引誘我講他壞話！」但下一秒又請羅智強再說一遍問題。

柯文哲提及，「那選誰是專制？」並且哈哈大笑，直言「不要搞口水戰！每次都口水戰！這個專制還好意思講別人專制⋯」便搖搖頭準備離去，並向羅智強喊話「繼續努力」、「路過沒有錯過」。