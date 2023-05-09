宣明智邀「挺郭夜宴」16人名單曝光　郭台銘親口還原BNT採購

記者黃翊婷／綜合報導

聯電榮譽副董事長宣明智昨日（8日）晚間在台北喜來登大飯店宴請國民黨民代，為鴻海創辦人郭台銘爭取支持，餐會上共有12位現任立委和4位立委參選人出席，其中還包含「挺侯大將」謝衣鳳、林為洲、游毓蘭等人。此外，郭台銘還在會後提到，已將採購BNT的所有情況告訴立委們，這兩天他也會整理出相關資料，向大眾還原整個過程。

▲郭台銘親自出席餐會。（圖／記者李毓康攝，下同。）

宣明智舉辦餐會被外界視為力挺郭台銘的一場「挺郭夜宴」，他表示，之所以宴請大家，是因為郭台銘是「政治素人」，希望藍營民代能夠給予指導。出席者包含12位立委，分別為江啟臣、林思銘、馬文君、王鴻薇、陳玉珍、鄭正鈐、鄭天財、萬美玲、林為洲、謝衣鳯、張育美、游毓蘭，還有4位立委參選人徐巧芯、李彥秀、張斯綱、前苗栗縣長徐耀昌。而原先受到邀請的立委徐志榮、呂玉玲因為行程問題，並未到場。

▲宣明智宴請藍營民代。

值得注意的是，謝衣鳯、林為洲、游毓蘭都曾公開表態支持新北市長侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選，林為洲甚至在餐會前於臉書發文表示，「我支持侯友宜的理由非關個人交情，非關個人喜好，侯友宜穩定、務實、兩次大選的考驗，他的當選機率大於其他人。」而游毓蘭是侯友宜的警大同學，挺侯立場更是鮮明。

▼▲林為洲（上圖右）參加餐會前，還在臉書發文力挺侯友宜。（圖／記者李毓康攝、翻攝自林為洲臉書）

但據了解，這些挺侯大將之所以出席這場「挺郭夜宴」，並非立場倒向郭台銘，而是對宣明智與郭台銘的邀請表達尊重。林為洲表示，餐會主要是宣明智邀請，後來知道郭台銘會出席就「客隨主便」，大家都是國民黨的一員，當然希望黨內好、團結；謝衣鳳也表示，挺侯立場沒有改變，如何團結起來勝選才是最重要的，「一切盡在不言中，我支持為洲。」

▲郭台銘在餐會中對立委們說出採購BNT的過程。（圖／國民黨立委陳玉珍提供）

至於餐會上談了什麼，郭台銘在會後受訪時表示，立委最關心的還是BNT話題，他已經把真實情況向立委報告，立委也建議他把當時的情況、時間地點、事情經過和內心感受整理出來，因此會在這兩天把過程向國人交代清楚，「真相只有一個，我一定會把它還原」，這麼做的目的只有一個，就是任何的政府心中要有人民，人民是最偉大、最重要的，「如果一個政府拋棄的人民，人民也會拋棄你。」

另外，也有媒體提問，若沒有獲得國民黨提名，是否將獨立參選？郭台銘2次嚴正駁斥，「沒有！沒有！」陪同聯訪的宣明智與陳玉珍隨即幫忙打圓場，表示正在準備一個新竹攻城獅籃球隊的「Ready」吉祥物，因為所有參加與會的委員，共同想問的問題就是，「阿銘，Are you ready？」郭台銘才笑答，「I say Yes！ I’m ready！ Let’s go！ OK？」