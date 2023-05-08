宣明智「挺郭夜宴」邀14藍委到場12人　出席名單、談話內容曝光

▲宣明智宴請立委＆立委參選人餐會，郭台銘親自出席。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智今（8）晚在台北喜來登大飯店宴請國民黨民代，被外界視為力挺鴻海創辦人郭台銘的一場「挺郭夜宴」，出席者包括多位先前早已公開表態支持新北市長侯友宜的「挺侯派」大將，如立委謝衣鳯、林為洲，就連侯友宜的警大同學立委游毓蘭都受邀出席。但據了解，這些挺侯派大將並非立場倒向郭台銘，之所以出席是為了表達尊重，期盼將來公布徵召名單後，能順利促成黨內整合。

宣明智今晚在台北喜來登大飯店17樓「請客樓」宴請國民黨立委與立委參選人，事前受訪並不否認這是一場「挺郭夜宴」，郭台銘本人也親自出席，但對於實際有哪些受邀民代出席，所有人都三緘其口。宣明智事前則稱，大概有14、5位立委出席。

據透露，實際出席的座上賓包括江啟臣、林思銘、馬文君、王鴻薇、陳玉珍、鄭正鈐、鄭天財、萬美玲、林為洲、謝衣鳯、張育美、游毓蘭共12位立委。另有2位原先受邀的立委不克出席，分別是立委徐志榮另有行程不克前來，以及立委呂玉玲適逢選區座談會，因初選在即、選民為重，故也無法出席。此外，另有徐巧芯、李彥秀、張斯綱、前苗栗縣長徐耀昌共4名立委參選人也出席今晚宴會。

值得注意的是，謝衣鳯、林為洲、游毓蘭都曾公開表態支持侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選，特別游毓蘭是侯友宜的警大同學，挺侯立場極為鮮明，今晚更是從6點多待到9點多全程出席。但據了解，這些挺侯派大將之所以出席這場「挺郭夜宴」，並非立場倒向郭台銘，而是對宣明智與郭台銘的邀請表達尊重，並希望降低彼此的競爭與對立，期盼日後不管誰出線，大家都能攜手合作、團結整合。

宣明智則說，今天宴請大家的主要原因，是因為郭台銘是「政治素人」，希望藍營民代能夠給予指導。

▲郭台銘親自出席宣明智作東的「挺郭夜宴」，向藍委們請益。（圖／國民黨立委陳玉珍提供）