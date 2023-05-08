8787積分到期挨詐66萬！假連結騙密碼盜刷　Apple Pay拒賠原因曝

▼刑事局8日對惡意連結騙取民眾信用卡資料盜刷提出預警。（圖說下同／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

詐團釣魚連結透過簡訊、電子信箱無孔不入嚴重影響民眾生活，刑事局統計：2022年第4季，詐團以簡訊包裹釣魚連結攻擊造成的詐騙案件衍生186件，總財損945萬元、2023年第1季發生89件、總財損480萬元，件數及財損雖有下降，但警方分析報案內容發現，近期有為數不少的民眾收到報稅、E-tag補繳費等釣魚連結簡訊，致有部分民眾慘遭詐騙，民眾不可不慎。

北部有一名女子收到一封「中華電信：會員回饋提示，您帳戶8787積分將於今日到期，逾期將作廢，請及時兌換獎品：https://cht.ethsj.com，請回復領取」民眾點擊後被引導到偽冒的中電信網站，民眾選取禮品、地址及信用卡資訊，送出後出現銀行簡訊驗證碼（OTP）。

由於女子誤認饋證過程為正常驗證程序，輸入簡訊認證碼，直至陸續收到三封刷卡交易成功簡訊，表示她使用信用卡消費達66萬元，女子懷疑遭詐騙，隨即向發卡銀行客服反映，經客服人員說明可重新發卡處理。

未料隔天銀行端來電向女子表示，歹徒的不明消費在國外進行交易，且透過手機Apple Pay交易，根據VISA協定商家不願退款，該筆款項仍須持卡人承擔，女子無奈前往住家附近派出所報案。

另外也有民眾收到交通罰單逾期未繳通知，網址開頭是t.ly/並非http開頭。經瞭解是縮網址的整合服務，「t.ly」後綴「/」即可任意編輯，詐騙集團更可能刻意編輯加上「gov.tw」等類官方的網址取信民眾，已有民眾被誤導而慘遭詐騙。若民眾有收到交通罰單到期通知請務必查證！透過官方網站或管道重新查證以免遭詐。

警方調查：發現是類詐騙連結消費，歹徒多利用此手法盜刷民眾信用卡，消費的物品多是線上遊戲的高價虛擬寶物，但警方提醒民眾注意的是，由於Apple Pay及其他手機支付公司法務，都認為是民眾輸入關鍵OTP密碼，讓歹徒得以通過嚴密的二階段驗證盜刷，支付公司會認為是民眾行為造成盜刷，多不願賠償退款，衍生後續的消費糾紛曠日廢時。

警方呼籲民眾若收到含有連結的訊息，請不要點擊或直接填寫連結表單，將可能造成個人資料外洩或信用卡遭盜刷。請民眾撥打110或165諮詢，若確定為詐騙連結，也可上警政署165全民防騙網頁協助檢舉，減少其他民眾被害的機會。

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