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社會 社會焦點 保障人權

經營權爆市場派帶警察衝場！泰山會議中斷「獨董被帶走」要告了

記者劉昌松、黃資真／台北報導

泰山（1218）經營權之爭越燒越烈，4月20日召開審計委員會時，遭龍邦（2514）市場派董事劉偉龍帶警察闖入中斷，今（3）日泰山宣布，下午3點將對劉偉龍及帶隊進入的刑事警察局隊長林榮政提出刑事告訴，未來不排除提出民事求償。

▲泰山 。（圖／記者廖婕妤攝）

▲泰山宣布對龍邦董事長劉偉龍及刑事警察局隊長林榮政提告。（圖／記者廖婕妤攝）

泰山企業說明，4月20日當天公司召集薪酬委員會、審計委員會及董事會，原預計討論股東盈餘分配案、委任經理人員工酬勞發放建議案及相關議案審查。

但龍邦市場派代表之董事劉偉龍為干擾議事進行，竟偕同刑事警察局隊長林榮政率領大批員警，而林榮政及員警或著便衣或著制服，不願表明身分，隨劉偉龍衝入本公司會議室違法攝影、搜索公司，並誆稱因現場有人遭恐嚇而前來處理云云。

當時出席本公司審計委員會之獨立董事杜英達、李明輝與陳敏薰及列席之董事長詹景超等人正和諧在開會中，惟劉偉龍於當日下午17時3分許率警衝入會議室違法搜索、拍照時，陳敏薰竟站起來指著會議主席杜英達高喊「有人威脅他」，杜英達則回稱「我沒有被恐嚇，我是律師，怎麼會被恐嚇」，且重申「我沒被威脅」、「先讓我把會議主持完」，「我們現在是審計委員會」、「沒相干的人先離開」等語，劉偉龍等人遂暫時退出。經第一次退離會議室後，劉偉龍於約5分鐘後，再次強行回到會議室，搭了杜英達的背，將杜英達帶離會議室。

劉偉龍為台大法律系畢業，嫻熟法律規定，刑事警察局隊長林榮政及到場員警則身為執法人員，竟然均視法律於無物，為爭奪公司經營權，阻礙私人公司會議進行，以誣告他人涉嫌恐嚇為幌，而強行進入公司會議場所進行違法搜索、攝影之行為，最後將審計委員會之主席帶走，渠等顯然涉有誣告、侵入住宅、違法搜索及強制罪等嫌疑。

除了造成公司當天之會議中斷，無法審查股東盈餘分派案、委任經理人員工酬勞發放建議案及相關議案，對公司、股東及員工之權益影響甚鉅，故公司自有對其提出刑事告訴，以維護公司、股東權益之必要，且將來亦不排除對渠等提出民事求償。

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