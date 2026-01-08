騙賣3億法拉利！賽車手陳肯特5千萬交保　馬紹爾群島護照也被扣

▲陳肯特詐賣3億法拉利，案件近日審結，法院裁定陳5千萬交保。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

國際級賽車手陳宗傑（別名：陳肯特）誆賣2台限量法拉利，實際上根本沒有車輛的所有權，詐騙美國經銷商近3億台幣。陳先前開庭均認罪，台中地方法院因本案已經審結，將於3月19日宣判，近日裁定陳肯特5千萬交保，並限制出海出境、配戴電子腳環、且須交付所有護照、旅行文件等。

台中地院認為，陳肯特涉犯洗錢防制法、組織犯罪、詐欺取財、賭博等罪，審酌陳肯特擁有我國以及馬紹爾群島雙重國籍，戶籍也遷至國外，具有相當人派與資力足以逃亡。

不過，本案已經審結，斟酌羈押是最為嚴厲強制手段，考量本案犯罪情節、已遭扣押財產等情狀，命陳肯特5千萬具保，並限制住居、限制出境、出海、定期報到及交付護照、旅行文件，且接受適當之科技設備監控，應足以對其形成足夠之心理壓力及拘束力，而可作為羈押之替代手段，如有其他護照也應全數交付。

▲陳肯特還被法拉利官網刊登為選手。（圖／翻攝法拉利官網）



檢方調查，陳肯特（48歲）是國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月間得知美國法拉利經銷商向法拉利跑車仲介商尋求購買2輛Ferrari FXX-K Evo的消息，夥同另名陳姓共犯對仲介商負責人誆稱，自己擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售。

陳為證明他有車輛所有權，以旗下公司為掩護，偽造國內知名法律事務所、日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車真的是他所有。但實際上，這2輛法拉利中，1輛的車主其實是1名日本男子，而陳自己的法拉利在國外有訴訟，被國外法院判決敗訴，也禁止處分車輛所有權。

陳偽造文書成功誘騙仲介商2度匯款共935萬元美金（近3億台幣）至新加坡、香港，陳確認款項到帳後，層層轉回國內並提領現金，但後續並未交車給仲介商，被檢方依詐欺取財、偽造文書、洗錢以及公司法起訴。

陳肯特去年10月於準備程序庭時，坦承全部犯行，僅就案情內之賭博網事業，否認有獲利，但仍扛下4169萬的犯罪所得。