　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騙賣3億法拉利！賽車手陳肯特5千萬交保　馬紹爾群島護照也被扣

▲▼陳肯特,陳宗傑。（圖／記者許權毅攝）

▲陳肯特詐賣3億法拉利，案件近日審結，法院裁定陳5千萬交保。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

國際級賽車手陳宗傑（別名：陳肯特）誆賣2台限量法拉利，實際上根本沒有車輛的所有權，詐騙美國經銷商近3億台幣。陳先前開庭均認罪，台中地方法院因本案已經審結，將於3月19日宣判，近日裁定陳肯特5千萬交保，並限制出海出境、配戴電子腳環、且須交付所有護照、旅行文件等。

台中地院認為，陳肯特涉犯洗錢防制法、組織犯罪、詐欺取財、賭博等罪，審酌陳肯特擁有我國以及馬紹爾群島雙重國籍，戶籍也遷至國外，具有相當人派與資力足以逃亡。

不過，本案已經審結，斟酌羈押是最為嚴厲強制手段，考量本案犯罪情節、已遭扣押財產等情狀，命陳肯特5千萬具保，並限制住居、限制出境、出海、定期報到及交付護照、旅行文件，且接受適當之科技設備監控，應足以對其形成足夠之心理壓力及拘束力，而可作為羈押之替代手段，如有其他護照也應全數交付。

▲陳肯特還被法拉利官網刊登為選手。（圖／翻攝法拉利官網）

檢方調查，陳肯特（48歲）是國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月間得知美國法拉利經銷商向法拉利跑車仲介商尋求購買2輛Ferrari FXX-K Evo的消息，夥同另名陳姓共犯對仲介商負責人誆稱，自己擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售。

陳為證明他有車輛所有權，以旗下公司為掩護，偽造國內知名法律事務所、日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車真的是他所有。但實際上，這2輛法拉利中，1輛的車主其實是1名日本男子，而陳自己的法拉利在國外有訴訟，被國外法院判決敗訴，也禁止處分車輛所有權。

陳偽造文書成功誘騙仲介商2度匯款共935萬元美金（近3億台幣）至新加坡、香港，陳確認款項到帳後，層層轉回國內並提領現金，但後續並未交車給仲介商，被檢方依詐欺取財、偽造文書、洗錢以及公司法起訴。

陳肯特去年10月於準備程序庭時，坦承全部犯行，僅就案情內之賭博網事業，否認有獲利，但仍扛下4169萬的犯罪所得。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鋁合金龍頭廠老董「唬爛有16億庫存」騙走1.2億　遭收押起訴

麻吉翻臉PO他性愛片「要的私」　高雄男慘了！法官判刑5月　

第62期調查官今結業　16人擁碩士學歷「第一名是律師」

全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　主謀女喊冤：自費測謊打臉判決

台東警執勤失控衝上分隔島「車頭包住路燈」　超慘畫面曝光

女官員遭綁架拍裸照　華盛營造「切割成功」主謀女要賠136萬

幼貓竄入機車底險被輾！員警急開蜂鳴器攔車　騎士接力安置

車停巷口瞎扯「回家喝一口酒才上車」　酒駕男下場慘了

色翁欺失智婦！求交往被拒「檢查乳癌」亂摸　孝子遠端監控氣炸

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

鋁合金龍頭廠老董「唬爛有16億庫存」騙走1.2億　遭收押起訴

麻吉翻臉PO他性愛片「要的私」　高雄男慘了！法官判刑5月　

第62期調查官今結業　16人擁碩士學歷「第一名是律師」

全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　主謀女喊冤：自費測謊打臉判決

台東警執勤失控衝上分隔島「車頭包住路燈」　超慘畫面曝光

女官員遭綁架拍裸照　華盛營造「切割成功」主謀女要賠136萬

幼貓竄入機車底險被輾！員警急開蜂鳴器攔車　騎士接力安置

車停巷口瞎扯「回家喝一口酒才上車」　酒駕男下場慘了

色翁欺失智婦！求交往被拒「檢查乳癌」亂摸　孝子遠端監控氣炸

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

炒房不如炒股？　法拍數據揭資金轉向

07LINE韓星高中畢業啦！　IVE Leeseo羞曝成年願望

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

鐵馬行動倒數3天　陳亭妃：1／11騎完台南37區集結市政府

【萌萌噠】布拉格河邊海貍鼠超親人！慢慢靠近抱人類大腿

社會熱門新聞

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

台中房董「下藥白嫖」判刑　曾亂把妹被揍

照明彈劃破夜空　網守候「鏡頭君」集氣

F-16飛官疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

涉台積電洩密案　第4名內鬼工程師現身畫面曝

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

隆乳女「沒溝」怒告醫美！　法院因1句話打臉

更多熱門

相關新聞

喊話跟進北市營養午餐免費！　羅廷瑋：台中再投入16億就做得到

喊話跟進北市營養午餐免費！　羅廷瑋：台中再投入16億就做得到

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，引發討論。國民黨立委羅廷瑋呼籲，台中市政府目前每年約投入 14 億元在營養午餐補助上，只要每年再投入約16億元，就能讓台中的國中小學生有免費營養午餐；同時，他也提到，承諾會繼續更努力爭取更多預算，讓台中有辦法負擔免費營養午餐的預算。

即／盧秀燕宣布　公立國中小營養午餐全面免費

即／盧秀燕宣布　公立國中小營養午餐全面免費

台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

班導罵小六生「烏龜、胖子」　眼神緊盯讓學生崩潰

班導罵小六生「烏龜、胖子」　眼神緊盯讓學生崩潰

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

關鍵字：

台中陳肯特陳宗傑法拉利賽車手交保

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面