imB平台詐25億首腦被拘！徐巧芯曝與綠營關係深厚　警方回應了

▲市議員徐巧芯質疑台灣金隆吸金曾姓主嫌透過民間基金匯開拓政治人脈。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

由知名媒體人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出龐氏騙局吸金案詐騙超過25億元新台幣，平台主持人曾國緯面對投資人質疑，曾公開聲明保證會負責到底，但卻失聯引發上千名投資人組自救會報警求助。台北地檢署指揮刑事局4日拘提曾男等借貸媒合平台等8人到案，檢警將依觸犯詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。

國民黨台北市議員徐巧芯4日透過臉書發文質疑「廠商以盛竹如合照宣傳、或許為該品牌增加了一些正面的價值」「但真正的負責人是曾國緯（本名曾耀峯）。他以「假債權 、真吸金」騙了25億元資金, 曾國緯曾召開協調會對外保證負責到底後、被害人達千人」

徐巧芯質疑，25億吸金案曾姓主嫌與綠營關係深厚「有一家基金會叫做「清文教基金會」、過去曾國緯多次參訪該基金會,並且與大批綠營知名政治人物同行包括：陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等等。」「如今照片還在，但名字已被基金會官網下架」「可見這名貸款潛逃者、與民進黨多人關係密切。」

該投資平台自救會指控，對外聲稱25億元資金有95%債權都是假的，甚至連台大財金系高材生都被騙，被害學生網路自曝遭詐270萬元，警方透露imB台灣金隆科技公司當時找盛竹如代言，網路行銷P2P不動展債權借貸搓合，但被爆非法吸金後，盛竹如第一時間否認代言。

根據警方調查，該平台幫企業找借款金主並進行土地鑑定，聲稱出資者可獲得5-8%獲利，但曾姓主嫌疑挪用投資標地給一般民眾投資，以騙匯的款項支付部分獲利，根本就是典型的龐氏騙局，只要資金挹入速度降下來，整個吸金騙局就會崩盤。刑事局3日到桃園該公司進行搜索，拘提包含曾男在內8名成員到案，但刑事局表示僅針對曾嫌詐欺吸金行為進行調查，曾嫌與綠營人士交往請況警方以案件偵辦中不便發表評論。

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