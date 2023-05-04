起底im.B首腦！政商名流認黑幫是財神爺　狂買13房地產出門開賓利

記者張君豪／台北報導

台灣近日爆發知名網路借貸債權投資公司「不動產借貸媒合平台im.B」驚爆以龐氏騙局詐騙吸金，根據立委接獲被害人代表陳情統計顯示：該平台從2015年開始經營，曾姓主嫌短短7年間吸金逾25億元新台幣、超過5千人被騙，刑事局追查，發現主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）不但有四海幫海鐵堂的黑幫背景，落網時還身背3條刑案通緝。更可惡的是，曾嫌早在今年初深知被害人開始積極追討投資款項時，就已經展開脫產計畫，至少已過戶脫產兩間房產。

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾男張女情侶檔 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查，吸金集團主嫌曾國緯與女友張淑芬，父親曾銘祥等人，陸續成立包含川晟公司及台灣金隆科技公司，川晟機構為集團母公司，下轄包含台灣金隆等多家紙上公司，分由張女、父親等擔任公司負責人。而被害人被騙購買投資可獲利8-13%，不少退休銀髮族和上班族抱著保本心態投資購入，卻血本無歸。檢警查出，光是台北市一名王姓男子，期間投資3300萬元購入媒合債權，卻完全無法出金導致血本無歸。

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾男和張女情侶檔，公司桌上標語看來格外諷刺 。（圖／記者張君豪翻攝）

而檢警也初步釐清該公司的資金挪移方式，台灣金隆多讓上門投資者先把資金匯入該公司財務潘男的私人帳戶，之後再層層轉匯到川晟機構及旗下子公司，藉此製造公司營運，現金流活絡的假象。而曾男外出拜訪政商名流，投資金主大戶時，都開著賓利名車，加上川晟集團總裁的名片頭銜，讓不少政府高官、民意代表都誤認一名四海幫黑幫通緝犯是事業有成的實業家。

而曾男更用公司名稱，租賃5輛包含賓士、BMW及賓利高檔轎跑車炫富，近年更進一步把騙來的大筆資金拿來買房地產，檢警清查涉案人名下房地產登記轉移紀錄，發現曾及張姓女友近年來，陸續購入包含桃園、新竹、竹北的房地產、建地多達13筆，堪稱台灣吸金詐騙犯罪史上少數成功把贓款轉投房地產的案例。



▲刑事局逮捕吸金主嫌查扣48個包含愛馬仕限量客製包、LV訂製高檔名牌包 。（圖／記者張君豪翻攝）

今年初im.B平台無法出金的投資糾紛陸續傳出，不少民眾找上媒體、民代、甚至司法機關陳情檢舉，檢警監控發現曾男等人在今年4月底開始，陸續將名下2間房產過戶，意圖脫產規避被害人求償意圖相當明確。

儘管川晟機構及名下子公司帳戶近年進出金流逾新台幣25億，但檢警懷疑均遭曾姓父子檔及張女購置房地產導致被害人血本無歸，檢警收網後發現上述公司帳戶內現金所剩無幾，警方緊急查扣曾男、張女名下13筆土地、不動產認定是他們吸金犯罪所得，但曾嫌落網後辯稱因投資失利，被害人投資現金早已花用殆盡。

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