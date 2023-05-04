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超狂精品堆曝光！im.B平台詐騙25億　負責人家愛馬仕快疊成一道牆

記者張君豪、陳韻如／台北報導

近日借貸平台imB爆出詐騙，金額高達25億元，全台有超過5千人受害，平台曾姓負責人曾國緯（本名曾耀峯）捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並前往曾男家中搜索，於其家中搜出成堆愛馬仕等高級精品，而透過畫面可以看到，光是愛馬仕盒子就至少40個，幾乎快排成一道牆，數量相當驚人。

▲▼ im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品。（圖／記者張君豪翻攝）

北檢4月間指揮刑事局偵七大隊偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌吸金案，經查該平台是由台灣金隆科技股份有限公司經營，對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金，誘使被害人投資後，再由金隆公司每月依投資人認購的債權支付利息；惟自2022年12月起該公司即未依限支付利息與清償本金情事，導致投資被害人血本無歸。

▲▼ im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組調查，發現該平台由犯嫌曾國緯與父親、女友成立，另與其他5名同夥共同經營平台運作，另組成營運處持續招攬下線吸收資金，偽造假虛偽不實的高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人陷於錯誤，支付款項購買不存在的債權案件。經初步清查，截至4月底止，已向警方報案的被害人有39位，吸收資金達1億5千萬餘元，影響金融秩序甚鉅。

▲▼ im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼除搜出精品之外，還有銅雕藝術品及名酒 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

對此，專案小組於3日前往曾國緯家住家等地搜索，而現場畫面事後曝光，專案小組於曾嫌家中搜出大大小小的精品包（箱），總計48個，光是愛馬仕的橘色盒子就快要可以排成一道牆，數量相當驚人，另外還有現金300萬元、名酒22箱、銅雕藝術品3件、犯案用手機18支、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件、員工名冊、業績清單、公司大小章等證物。

曾嫌等8人事後被拘提到案，初步了解涉案不法金額高達25億，全案今訊後依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。而稍早檢方已向法院聲押曾嫌，其餘7人候送。

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