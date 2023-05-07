謝龍介曝和賴清德「同款踩鐵釘童年」　網：阿北們的恐怖故事

▲謝龍介、賴清德。（圖／翻攝自謝龍介臉書）

記者江采蓁／綜合報導

副總統賴清德的官方YouTube頻道正式上線，第一集主題是「萬里石頭路」，介紹家鄉萬里跟自己的童年回憶，其中一段提到小時候踩到鐵釘，阿公叫他拿牛油塗一塗就好了，連破傷風都沒有打。對此，「一生只監督賴清德」的國民黨前台南市議員謝龍介也分享自己小時候踩到鐵釘的故事，笑稱賴清德還算幸福了，網友聽完後則大呼真是「阿北們的恐怖故事」。

賴清德的官方YouTube頻道日前正式上線，第一集主題是「萬里石頭路」，介紹家鄉萬里跟自己的童年回憶，其中一段提到小時候踩到鐵釘，阿公叫他拿牛油塗一塗就好了，連破傷風都沒有打。對此，謝龍介6日就在臉書分享，影片一出，自己團隊中的年輕人嚇呆了，連忙問他真有這種事嗎？他則笑稱，「小清德有牛油可以塗，還算是幸福的，我小學三四年級的時候也踩過鐵釘，只能用長條木板打到止血，留下這個疤痕，跟著我一輩子。」

但謝龍介也強調，這都是那個年代的往事了，「小朋友千萬不要學賴阿北，謝阿北，受傷一定要看醫生，接種破傷風」，而他最後也補上一句「一生只監督你一人」，笑壞不少網友，紛紛留言「如果賴清德當總統，一定要讓謝龍介進立院監督！」，臉書粉專「不演了新聞台」則分享謝龍介的貼文表示，「真是阿北們的恐怖故事」，也有許多網友分享自身經驗，表示當時的衛生條件不好，大家都是這樣長大的。